山形県の吉村美栄子知事は、22日、新たに発足した高市内閣に対する印象を問われると、期待感を示しながらも、県民生活に直結する対策にすぐさま着手することを期待するとして、次のように答えた。

【写真を見る】「コメの早急な価格調整を」吉村知事 高市内閣と鈴木農相に期待感示すも急ぎ対応を求める（山形）

「長引く物価高騰、災害など課題は山積している。ご経験をいかして地域創生などを推し進めてほしい。また、女性の活躍推進にも力を入れてほしい」

また衆議院県2区選出で、高市内閣で初入閣、農林水産大臣となった鈴木憲和議員については次のように話した。

「JAトップの折原会長、農水大臣は鈴木憲和議員と、農業界の2トップが山形にいることになり大変喜ばしいこと」

「鈴木憲和大臣は農業の生産や現場をよく知っているので、これまでの経験を生かして欲しい」

どんな政策に具体的に1番早く取りかかってほしいかとの質問には。

「主食のコメの高騰がまだ続いているので、早急な価格調整を求めたい。鈴木大臣から国に直接呼びかけてもらえるようにしたい」

吉村知事は、高市内閣に期待感を示しつつも、コメの価格高騰への対策と農業政策など、日本国民はもちろん、農業県山形の県民生活に直結する案件について、急ぎ対応を求めたいとの姿勢を示した。

※画像 鈴木憲和農相