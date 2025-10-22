BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が登場する、Calvin Klein（カルバン・クライン）の新動画が公開された。

【動画＆写真】BTSジョングク×CKの新動画／CKのショーに出席したジョングク／ジョングクがこれまでに見せたデニムのセットアップ姿

■BTSジョングク×カルバン・クラインの新動画が公開

2023年3月にカルバン・クラインのグローバルアンバサダーに就任したJUNG KOOK。2025年9月に行われたニューヨーク・ファッションウィークにて、同ブランドの2026春夏コレクションのショーにも出席していた。

スマートフォンで撮影されたと思われる新動画では、デニムルックで登場し、軽やかなステップを見せている。撮影の途中、スマートフォンを持ち上げ「Do you have your Calvins on？」と言うと、Tシャツやウエストからのぞかせたアンダーウェアをセルフィーで撮影し、最後は柔らかな笑顔を見せた。

SNSでは、「おにゅうジョングク嬉しすぎる」「デニムセットアップはジョングクの為にあるってくらい似合ってる」「CKジョングク最強だわ」「待ち焦がれてた」「ジョングクが帰ってきた～！」「今回のビジュもかっこよすぎ」「激めろジョングクじゃん」など、ファンから熱い反響が寄せられている。

■動画：カルバン・クラインのショーに出席したジョングク

■写真＆動画：ジョングクのデニムのセットアップ姿