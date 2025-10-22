11時の日経平均は375円安の4万8940円、ＳＢＧが318.19円押し下げ 11時の日経平均は375円安の4万8940円、ＳＢＧが318.19円押し下げ

22日11時現在の日経平均株価は前日比375.36円（-0.76％）安の4万8940.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1217、値下がりは328、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は318.19円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が156.23円、フジクラ <5803>が10.61円、スクリン <7735>が9.56円、ファストリ <9983>が8.08円と続いている。



プラス寄与度トップはトヨタ <7203>で、日経平均を15.83円押し上げている。次いでテルモ <4543>が11.04円、ホンダ <7267>が9.50円、イオン <8267>が9.19円、良品計画 <7453>が7.07円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、建設、繊維、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、電気機器が並んでいる。



※11時0分5秒時点



