Image:Ebertallee Trading Company

自然のなかで寝転がって、木漏れ日や夜空を見上げる時間は、アウトドアの醍醐味のひとつ。そんな特別な時間をもっと快適にしてくれるのが、この軽量ハンモック「Nomad Nest」です。

キャンプの快適さを左右するのは、“寝る環境”だったりします。「Nomad Nest」は手のひらサイズに収まる超軽量設計ながら、耐荷重200kgで安心感も抜群。虫よけネット付きで快適性も高く設営も簡単。ソロキャンプにもぴったりの頼れるハンモックです。

軽いのに、強い。これぞ、アウトドアの相棒

Image:Ebertallee Trading Company

「Nomad Nest」の大きな魅力は、軽さと強さの両立。持ち運び時はコンパクトに収まり、重さはわずか907gと超軽量！ 何かと荷物が多くなりがちなキャンプなのでこれはありがたいですね。

Image:Ebertallee Trading Company

バックパックにもすっきり収まり、ソロキャンプにもぴったりで荷物をぐっとコンパクトに。専用の収納袋付きだから、持ち運びもスマートです。

Image:Ebertallee Trading Company

「軽いということは、強度的には少し心配……？」と思いきや、その点もクリア。「Nomad Nest」の耐荷重は200kgと、かなりタフなつくりになっているので、大人がしっかり体を伸ばして横になっても安定感があります。

長さは約3メートルあり、背の高い人でもすっぽりくつろげるサイズ感です。

Image:Ebertallee Trading Company

さらに付属のメッシュネットを使えば、蚊や虫の侵入を気にせず夜風を感じながらリラックス。ネットはファスナーで開閉できる仕様なので、シーンに合わせて“フルオープン”にも。

山でも海でも、どんな場所でも。寝転がったり森林浴を楽しんだり。自分だけの“リラックス空中空間”がつくれます。

超小型なのに快適すぎる！荷物を減らしたいキャンパーの声から生まれた魔法の快適空間 10,480円 【数量限定/5620円OFF】NomadNest 1点 商品ページを見る

工具いらずで誰でも簡単設置。すぐごろんとできる

Image:Ebertallee Trading Company

ハンモックの設営と聞くと、「ちょっと難しそう……」と思う人もいるかもしれません。でも、「Nomad Nest」なら心配無用。ストラップとバックルがセットになっていて、工具不要で簡単にセッティングできます。

Image:Ebertallee Trading Company

木にストラップを巻きつけて、無段階調整バックル付きの先を輪に通して固定。バックルを通し、ハンモックを吊るすだけ。木の太さに合わせてしっかり締めるのがポイントです。慣れれば数分で設営完了！

ゆるすぎるとズレて安定感が落ち、張りすぎると寝心地が悪くなるため、角度や高さは少し余裕をもって調整するのがコツ。ちょうどいいバランスに仕上げれば、理想の“空中ベッド”が完成します。

Image:Ebertallee Trading Company

ハンモックの高さは、腰かけたときに足先が軽く地面に触れるくらいが理想。乗り降りしやすく、安定感もアップします。

アウトドアだけじゃない。自宅ベランダ時間も特別に

Image:Ebertallee Trading Company

「Nomad Nest」は、キャンプや登山はもちろん、デイキャンプやビーチ、公園でのリラックスタイムなど、シーンを選ばず活躍します。

使用後はさっとたたんで収納袋に入れるだけなので、かさばらず荷物もスッキリ。キャンプなどのアウトドアギアとしてはもちろん、庭やベランダで気軽にハンモック時間を楽しむといったデイリーでの使用もおすすめです。

Image:Ebertallee Trading Company

自然と一体になるような浮遊感と包まれる安心感。「Nomad Nest」が1つあれば、キャンプや日常のワンシーンがぐっと特別なものになるはず。

販売サイトでのお得な予約販売が終了間近になっています。以下のリンク先へ急ぎましょう！

Image: Ebertallee Trading Company

