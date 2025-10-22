俳優の水上恒司（26）が22日に都内で「洋服の青山/スーツスクエア 新製品・新キャラクター・新CM発表会」に出席。意外な経歴を明かした。

新CMで着用したスーツ姿で登場。ランウェイ中央で一礼し「おはようございます」と爽やかにあいさつ。華麗なウオーキングを披露した。

新CMにちなみ、今年中にチャレンジしたいことを聞かれ「僕はですね、一応大学に1カ月だけ行ったっていう履歴書にかけない経歴があるんですが…」と告白。「その時に一応スーツは作ったんですよ。職業柄スーツがあまり必要ではない。でも、だんだん僕の身の回りの友達とかが結婚することが多くなってきたので、そういったときにちゃんと着るスーツを作りたいな」と特別な1着を手に入れたいという。

会場の関係者に対し「青山さんでみんなのスーツもそうですし、なんか1つオーダーみたいなものも作れたらいいんじゃないかなっていうのは思っております」と熱視線を向けた。

今年デビューしたい事を聞かれ、「スーツをオーダーで」と回答。友人の結婚式など正装が必要な場面が増えてきたが、特別なスーツを持ち合わせていないという。