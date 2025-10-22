Image: Xiaomi

中国スマホメーカーXiaomi（シャオミ）。今秋、最新モデルとしてXioami 17シリーズを発表。ナンバリングとモデル名をiPhoneと完全に一致させてきたのが、ちょっと話題となりました。

Xiaomi 17の高位機種Xiaomi 17 Pro/ Pro Maxは、カメラ周りにリアディスプレイが搭載されているのが特徴ですが、どうやらこれが大当たりみたい。

売り上げ絶好調だ！

Xiaomi 17シリーズについて報じたネタ元の9to5Googleによれば、Xiaomi 17 Proは売り上げ絶好調。最高位機種であるXiaomi 17 Pro Maxの発売初日販売台数は記録的で、フラッグシップシリーズとしての売り上げは前年度20％増。

絶好調の詳細な理由はわからないものの、Xiaomi 17 Pro/ Pro Maxの最大の特徴は2.66インチのリアディスプレイ。XiaomiのLu Weibing社長が、ライブ配信された発表会で次期Android端末にもリアディスプレイを搭載していくとコメントしていることで、その存在が成功の鍵にあるのは確かでしょう。

となると、次モデルで期待したいのはリアディスプレイの大型化。

小さな画面の制限

Xiaomi 17 Proのリアディスプレイでできることは限られています。カスタム壁紙や通知、時計など。あると便利だけど、なくてもいいもの。なぜなら物理的に画面が小さく、表示できるものに限界があるからです。

Samsung（サムスン）の折りたたみスマホGalxy Z Flipの外側ディスプレイも、サイズが大きくなったことで使える機能が増え、可能性が広がりました。

サブディスプレイとはいえ、ある程度のサイズがないと使い勝手は悪いのです。ソフトウェアアップデートで、リアルタイム翻訳などにもリアディスプレイが対応するというWeibing社長ですが、それだって画面が大きいことに越したことはありません。

再び試行錯誤し始めたスマホ業界

薄いことにコミットするスマホ。3つ折りにチャレンジするスマホ。そして、ディスプレイの数自体を表裏で増やすスマホ。

日常品となったスマートフォンに、今、またハードとして新たな進化が求められているようです。

