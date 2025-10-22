俳優の水上恒司（26）が22日に都内で「洋服の青山/スーツスクエア 新製品・新キャラクター・新CM発表会」に出席。CM撮影を振り返った。

新CMで着用したスーツ姿で登場。ランウェイ中央で一礼し「おはようございます」と爽やかにあいさつした。

CMではアップテンポなリズムに合わせてダンスを披露。なじみがない歌やダンスに悪戦苦闘も完成したものを見ると「使われてるのがアドリブの部分だった」という。

撮影にあたり、ダンス講師から直接指導。かっこよく決まっている最後のポーズもアドリブだったという。「好きにしてくださいって言われて30秒ぐらい。鬼の30秒。カットかかんねえなって苦肉の策で、手をわーってしてるのが使われてた。今までは何だったんだろうとは思いましたけど。でも、いいCMになってて良かったです」と撮影を回顧。

予定されていた芝居のカットは本編に使用されずにアドリブが使われたことについて「嬉しくもありちょっと複雑な気持ちにもなりましたけど、すごくかっこいいCMになってて僕も嬉しいです。いいハプニングでした」とほほえんだ。