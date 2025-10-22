ORANGE RANGE、午前10時30分に「イケナイ太陽」生歌唱→SNS反響 “現在の姿”に驚きの声「全然歳とってない」
ロックバンド・ORANGE RANGEが、22日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。生パフォーマンスを繰り広げ、SNSには多くの反響が寄せられている。
【動画】懐かしい…『花ざかりの君たちへ』の名シーン満載のORANGE RANGE「イケナイ太陽」スペシャルMV
ORANGE RANGEは、2007年にフジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとして起用され、今夏、お笑いコンビ・マユリカが出演した令和ver.MVが大バズりした代表曲のひとつ「イケナイ太陽」と、映画『ストロベリームーン』の主題歌で、同作を見て書き下ろしたという新曲『トワノヒカリ』を披露。スタジオを大いに盛り上げた。
午前10時30分の生パフォーマンスに、SNSでは「朝からオレンジレンジの生歌最高やん！」「令和にオレンジレンジが朝の生放送で歌ってるすごい」「オレンジレンジが朝から歌う令和！！」と絶賛。青春時代に聴いていた人たちからは「「オレンジレンジ懐かしいなぁ」「最近オレンジレンジ流れること多くて気分あがる ドンピシャ世代です…」「オレンジレンジは中年の心を懐かしくさせますね」など朝から“エモい”気持ちになったというコメントが数多く寄せられている。
また、「オレンジレンジ胸熱だな、みんな元気そうで、昔の友達に会ったみたい」「オレンジレンジみんな全然歳とってないなーすごお」と現在の姿に驚くコメントも寄せられた。
【動画】懐かしい…『花ざかりの君たちへ』の名シーン満載のORANGE RANGE「イケナイ太陽」スペシャルMV
ORANGE RANGEは、2007年にフジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとして起用され、今夏、お笑いコンビ・マユリカが出演した令和ver.MVが大バズりした代表曲のひとつ「イケナイ太陽」と、映画『ストロベリームーン』の主題歌で、同作を見て書き下ろしたという新曲『トワノヒカリ』を披露。スタジオを大いに盛り上げた。
また、「オレンジレンジ胸熱だな、みんな元気そうで、昔の友達に会ったみたい」「オレンジレンジみんな全然歳とってないなーすごお」と現在の姿に驚くコメントも寄せられた。