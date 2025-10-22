英ロックバンド「ロストプロフェッツ」の元ボーカル、イアン・ワトキンス元受刑者（４８）が１１日朝、他の受刑者２人に喉を切り裂かれ死亡した事件で、２人が逮捕・起訴されたが、さらに殺人に関する共謀の疑いで２人が逮捕され、計４人逮捕となった。英紙ガーディアンが２１日、報じた。

ウェスト・ヨークシャー警察は、ウェイクフィールド刑務所でワトキンス元受刑者が刺殺された事件に関連して、新たに２人の男が逮捕されたと発表した。直接、刺殺に関与したラシッド・ゲデル容疑者（２５）とサミュエル・ドッズワース容疑者（４３）は１１日に殺人容疑で逮捕され、１３日に殺人罪で起訴されている。

警察は「刑務所からさらに２人の男が殺人共謀の疑いで逮捕された」と確認した。警察によると、２３歳と３９歳の容疑者だという。

殺人・重大捜査チームのジェームズ・エントウィッスル警視は「イアン・ワトキンス殺害事件については引き続き広範な捜査が続けられており、今回の逮捕もその一環です。捜査の進展に伴い、ワトキンス氏のご家族には随時最新情報をお伝えしていますが、現段階では直ちに進展があるとは予想しておりません」と述べた。

ワトキンス元受刑者は、乳児に対する強姦未遂を含む一連の犯罪で、２０１３年に禁錮２９年の有罪判決を言い渡され、ウェイクフィールド刑務所に服役していた。２０２３年８月にも同じ刑務所で襲撃を受けており、他の３人の受刑者に刺され、命に別条のないけがを負ったことがあった。

複数の英メディアによると、英国の刑務所内では、子供への性的虐待犯、児童ポルノ製作・所持犯、強姦犯は他の受刑者から軽蔑されることが多いという。