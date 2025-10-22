¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÇÈßÑ¿ÍÀ¸¡Ä¿·¤¿¤ÊÌîË¾¤â·ãÇò¡ÖÍèÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤éÆ°¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡Ê£³£°¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç³èÌö¤¹¤ëà¥Þ¥Ã¥¹¥ë½÷»Òá¤Ï¡¢£²£±Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬£±£µ¡¦£¸Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¼Ô¤À¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎàÆóÅáÎ®á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£µÇ¯À©¤Î¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê¹âÀì¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡¾Íè¤Ï²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤È¤«¸¦µæ¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¢³è¤Î»þ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¼å¤½¤¦¤À¤«¤é¥Ê¥á¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½Â´¶È»î¸³¤Ë¹ç³Ê
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡ÃÏ°è²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½¸½¾ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡£¼«Ê¬¼«¿È¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡Ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸òÄÌÀÚÉä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡ÖÌÈµö¾Ú¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡£
¡¡¡½¡½Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÆ±´ü¤¬¼«»à¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¿Í¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµÍý¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡·Ù»¡´±¤ò¼¤á¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡£»Å»ö¤¬Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿»þ¡¢¤â¤È¤â¤È¹âÀìÂ´¤Î¡Ê¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡Ë¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Æ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÌë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢º£¤Î»öÌ³½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¤Ëº£¤ÎP.P.P.¡ÊTOKYO¡ËÂåÉ½¤Î»°ÉÙ¡Ê³õæÆ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤ê¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£´Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤¬¸½ºßÃÏ¤Ï
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡Åö»þ¤Èº£¤Î»î¹çÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤Ê¤È¡£ºÇ¶á¡¢²Æ¤¹¤ß¤ìÁª¼ê¤Ë¡ÖÈáÁÔ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¸½Ìò¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤ÇÂÎ¤âºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤ÆÆ²¡¹¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤â»²Àï¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿²ó¤«¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤«¥Ù¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ëÀ®²Ì¤¬Íß¤·¤¤¡£¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ¡Ë¤ÈÇò¤Î¥Ù¥ë¥È¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦ºÂ¡Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¤º¤Ã¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡¾åÃ«¤µ¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ°ã¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï£Ó£Î£Ó¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÄ©ÀïÍ½Äê¤Ï
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡£±£±·î¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ºÎÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÃÇÇ°¤·¤¿¡££Ê£Â£Â£Æ¡ÊÆüËÜ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï
¡¡¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢£²¤Ä¤Î¼´¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¸¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤éÆ°¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡¡£±£¹£¹£µÇ¯£¶·î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©½Ð¿È¡££µÇ¯À©¤Î¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê¹âÀì¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£·Ù»¡´±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯£±£±·î¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ØÅ¾¿È¡££²£±Ç¯£¹·î¤Ë¡ÖP.P.P.TOKYO¡×¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡££²£´Ç¯£¹·î¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò°úÂà¡££²£µÇ¯£²·î¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¶¥»¥ó¥Á¡£