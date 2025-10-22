¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô73¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤êÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÛÂÒ¹Ý¤Î»ØÌ¾½ä¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÌåÃå
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£·£³¡Ë¡Û¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤ò¤Þ¤¿°ì¤Ä¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏÍÛÂÒ¹Ý¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Åö»þ¤ÏÍÛÃçÔè¡Ê¥è¥¦¡¦¥Á¥ç¥ó¥½¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤ÎÂæÅì»Ô½Ð¿È¤Ç¸¶½»Ì±¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ßÂ²¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®¡¢Ãæ³Ø¹»»þÂå¤«¤éÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹â¹»¤«¤é¤ÏÌîµåÎ±³Ø¤Î¤¿¤áÊ¡²¬Âè°ì¹â¤ØÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»£³£¹ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£µÇ¯£±£°·î£³Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤ÇÍÛ¤Î»ØÌ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¶¥¹ç¡£ÃêÁª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥È¥ì¥¤¡¦¥Ò¥ë¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£´ÆÆÄ¤Î½çÈÖ¤Ç¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÉõÅû¤òÀè¤Ë³«¤±¡¢¤¯¤¸¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï²¦´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ò¥ë¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»öÌ³¶ÉÂ¦¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¸¢¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²¦´ÆÆÄ¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¡¢¼«·³¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡Ö¸ò¾Ä¸¢¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÈºÆÅÙÈ¯É½¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ë¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÏÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Ç¤¹¡£´Á»ú¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¦´ÆÆÄ¤Î¼çÄ¥¤òºÆÅÙÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸ò¾Ä¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â¤Ç²ñ¸«¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÛËÜ¿Í¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹»Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²ñ¸«¾ì¤Ç¤ÏÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÍÛ¤Ï¹»Ä¹¡¢ÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÄÃºÂ¡£ÂçÀª¤Î¼èºà¿Ø¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¦´ÆÆÄ¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±¦¼ê¤òµó¤²¤ë¤ÈÊ¡²¬Âè°ì¹â¤Ë¤Ï½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¼çÆ³¤Ë¤è¤ë²ñ¸«¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¸ò¾Ä¸¢¤¬·èÄê¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÍÛ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÛ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£ÂæÏÑÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÌ´¸«¤ÆÌîµåÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¿ÍÛ¤Ï£³Ç¯´Ö¡¢À¸³è¤·¤¿Ê¡²¬¤Ë°¦Ãå¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËÁÄ¹ñ¤Î±ÑÍº¤Ç¤â¤¢¤ë²¦´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£´¤Ä¾å¤Î·»¤Ç¤¢¤ëÍÛÍÔ·®¡ÊÅö»þ¡¦Ãæ¹ñÊ¸²½Âç¡Ë¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´°Á´¤Ë¤Ì¤«´î¤Ó¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¸«¾ì¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñ¾ì¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¾®ÃÓÍ£É×µÄÄ¹¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²ñÄ¹¡Ë¤¬Åö³ºµåÃÄ¤ÎÀÊ¤ò²ó¤êÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢²þ¤á¤Æ»öÌ³¶É¤¬¡ÖÍÛÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡×¤ÈÄûÀµ¡£²¦´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£Î£Ð£Â¤Î¥Ï¥ó¥³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅö¤¿¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÌÏÃ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬´ª°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢´ª°ã¤¤¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£¤è¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£