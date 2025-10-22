「羽織りもう1着欲しい」→【ワークマン】へ！ コスパ最強♡「秋ジャケット」

1日の寒暖差が大きく、羽織物が手放せない秋。もう1着買い足したい！ それなら、コスパの良さが魅力的な 【ワークマン】のジャケットがおすすめです。高級感のあるレザー調素材と、レトロ可愛いパイル地のジャケットをご紹介。マシンウォッシャブル・撥水・保温などの機能性も備わっており、買って損なしかも。

秋コーデにヘビロテしたくなりそうな高見えジャケット

【ワークマン】「レディースフェイクレザーウォームジャケット」\2,900（税込）

高級感のあるレザー調素材ときれいなシルエットが、お値段以上の価値を感じさせるジャケット。背中にブラックアルミを使用、袖はサムホール付リブ編みになっているため、寒さ対策もできそう。顔まわりがすっきり見えるネックデザインで、タートルネックやパーカーなどもレイヤードしやすいです。

秋のレジャーにも◎ ガシガシ使えて着回しやすい

公式オンラインストアによると「お手入れ簡単ウオッシャブル仕様」とのこと。気負わずヘビロテしやすく、秋のレジャーシーンにも重宝しそうです。シンプルなデザインで、さまざまなテイストにマッチするのも嬉しいポイント。トレンドカラーのブラウン、クールに決まるブラック、上品に華やぐグレージュの3色展開。

レトロ可愛いデザインに惚れる高機能ジャケット

【ワークマン】「レディースパイルレトロトラックジャケット」\1,900（税込）

パイル地にラインを入れた、レトロ可愛いデザインが今っぽくておしゃれなトラックジャケット。ゆるっと着られるシルエットがこなれ感を演出し、バサッと羽織るだけでサマ見え。撥水・保温・裏起毛・サイドポケットといった機能性も備わっているジャケットを、2,000円以下で購入できるなんて驚きです。

洗練されたデザインでミドル世代も取り入れやすい

公式オンラインストアで「随所に切り替えを施し、上品かつ洗練されたデザインに」と紹介されているように、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代もコーデに取り入れやすそう。グレージュ・ダークピンク・ブラックの3色展開。いずれも落ち着いたカラーで手持ちの服に合わせやすく、デイリー使いしやすそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i