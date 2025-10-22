ÁÏ²Á³Ø²ñOBÄ¹°æ½¨ÏÂ»á¤¬¸ì¤ë¸øÌÀÅÞ ¡ÖÀ¯¸¢Î¥Ã¦¡×¤Î¥¦¥é¤È³Ø²ñ·ÝÇ½¿Í¥Á¡¼¥à¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤Îº£¸å
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ç¡¢¿·À¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÃ»Ì¿¤«¤Ä¡¢²¼Ìî¤Î²ÄÇ½À¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¸øÌÀÉ¼¡×¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë½°µÄ±¡¤ÇºÇÂç52µÄÀÊ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£2012Ç¯¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÃ¦²ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ·Ý½ÑÉô¡×¤Ç¼«Ì±¤Ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾Åìµþ»ÔµÄ¤ÎÄ¹°æ½¨ÏÂ»á¡Ê55¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÏ¢¹ç¡×¤¬¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÏÇ§¤á¤º¡Ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡Ö¼¡¤Î°ì¼ê¡×
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤â¼Â¤Ï¤Þ¤¿¡Ê¼«Ì±¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¼¨¤¹¡Ë¥Ý¡¼¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÈó¸øÌÀ¤Ö¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð²ñ¼Ò¤ÎÁëºÝ¤âÁëºÝ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Î©¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ê¸øÌÀ¤Î»ØÄêÀÊ¤À¤Ã¤¿¡Ë¹ñ¸òÁê¥Ý¥¹¥È¤â²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¸½ÂåÉ½¤Î¡ËÀÆÆ£Å´É×¤µ¤ó¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¡¢¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¡ËÅÜ¤ê¤äÝµÊ°¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¼¡¼Î¥Ã¦·èÄê¤ÏÅÞ¤ª¤è¤Ó³Ø²ñ¤ÎÁí°Õ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï»öÌ³¶É¤ÎÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ÏÅÞ»°Ìò¤Ï¤¸¤á¼¹¹ÔÉô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤ÏÆó³¬¡Ê½ÓÇî¡Ë¤µ¤ó¤ä¿û¡ÊµÁ°Î¡Ë¤µ¤ó¤Î»þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂåÍý¤ä¤³¤È¤Å¤Æ¤Ç¤·¤«Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤º¡¢ÅÅÊó¤òÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃÇÀä¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£·ÈÂÓ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤âÅÅÇÈ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡¢·÷³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¢£µ×ËÜ²íÈþ¤é1Ëü¿Í½êÂ°¤Î³Ø²ñ¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤â¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ï»¿À®¤«
¡¼¡¼¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤âÉÔËþ¤ò¤¿¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£À¶·é¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¯¼£¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤¦¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¡¢Áªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë±þ±ç¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤ÏÁêÅö¤Ç¡Ø¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯¤¬Ä¹¤¯¶»¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤ÏÉ½Î©¤Ã¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬»¿À®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼Ä¹¤¯¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµ×ËÜ²íÈþ¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡Ö»ä¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÅÞÍø¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤â¤â¤Á¤í¤ó·Ý½ÑÉô¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ëµ×ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø5¿Í¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Á´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ß¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¥ï¥Ã¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ°°÷ÎÏ¤¬¤±¤¿°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÞÀª³ÈÂç¤Î¼ÂÆ°ÉôÂâ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ¤È¤¤¤¦½¸É¼¥Þ¥·¥ó¤ÎºÇ±¦Íã¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¼¡¼ÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¾®Áªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢ÈæÎã¤Ï¸øÌÀÅÞ¡×¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ËÅêÉ¼¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ê¤É¤â¡¢¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¡ÊÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ë²ñ´Û¤ä»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤ÎÁªµó±þ±ç¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ç¤ÎÍ¸¢¼ÔÆ°°÷¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃÏ°èÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿®¼Ô¤ä»Ù»ý¼Ô¤òÅêÉ¼½ê¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç¡¢Æ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¼¡¼¼«¸øÏ¢Î©¤Ç¤Ï¡Ö²¼ÂÌ¤ÎÀã¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø²ñ¤È¤ê¤ï¤±¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¼Ô¤Ëà¥²¥¿á¤òÍú¤«¤»¤Æ¤¤¿¤È¡£
¡Ö¤½¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é½°±¡Áª¤ä»²±¡Áª¡¢¤µ¤é¤Ë2027Ç¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÀµÌ£¡¢¤É¤ì¤À¤±¹ñÌ±¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¼«Ì±ÅÞ¤Î¹¹ðÅã¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ö·Ý½ÑÉô¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤ÏÈó¸øÉ½¤Ê¤¬¤éÌó1Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÎÁªµó¤Î¹ÔÊý¤òÈà¤é¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£