年内をもって「モーニング娘。'25」を卒業する北川莉央（21）がテレビ東京の社員に内定している――10月21日までにスポーツ各紙が報じた。北川は、2019年に15期メンバーとしてグループに加入。今年4月に自身のSNSトラブルで活動を休止し、今秋の復帰を目指していたが、10月20日に所属事務所が卒業を発表。公式サイトでは「北川と話し合う中で『活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい』という本人からの意志を受け」たと記されている。

【こちらも読む】モー娘。「裏アカ」内紛劇でアイドルビジネスの限界露呈か…デジタルネイティブ世代を管理する難しさ

「北川さんは本名とは別に作成していたSNSの『裏アカ』で、先輩や同期メンバーを批判したり、盗撮した画像が流出したことについて自身のブログで認めています。グループ内でメンバーがメンバーをSNSで誹謗中傷していたことは業界に衝撃を与え、ファンからも厳しい声が聞かれました。復帰は事実上難しかった。彼女は今年1月にもプライベート写真が流出して騒ぎになっていた一方、当時から関係者の間で『アナウンサー内々定』の噂が出回っていましたから……ただイメージを保つには、一度は復帰した方が良かったかもしれません」（スポーツ紙芸能担当記者）

■近年は坂道系アイドル出身者がキー局アナウンサーに

もっとも、デビューから写真集を5冊発売する人気メンバーで、ファンからは《声が聞き取りやすい》と定評もあった。テレ東といえば、元「モー娘。」の大先輩でフリーアナの紺野あさ美（38）も、慶大卒業後にアナウンサーとして活躍。近年、アイドル出身アナは珍しくなく、元乃木坂46で日本テレビの市来玲奈アナ（29）、元乃木坂46でテレビ朝日の斎藤ちはるアナ（28）、元欅坂46でフジテレビの原田葵アナ（25）らがいる。

「昔から学生、子役時代にアイドルユニットやタレント経験のあるアナウンサーは一定数います。人前に立つことに慣れていますし、ルックスが整ったタイプが多い。女子アナをアイドル扱いしてきた時代には重宝されていましたし、アイドルのオーディションには『将来アナウンサーになるための手段』と話していた学生もいたほど。ただ、フジテレビ問題もあって今後アイドル出身がプラスに働くかは未知数ですが、芸能界とテレビ局は密接ですから一般学生よりはチャンスには恵まれるでしょう。『モー娘。』はテレ東のオーディション番組から誕生したアイドルグループですしね」（芸能事務所関係者）

20年9月17日発売の「週刊文春」で、テレ東女子アナが室内で話していた先輩アナやスタッフへの批判「音声」の流出騒動が報じられたことも思い出される。今後はSNSは自重したほうがいいかも？



◇ ◇ ◇

アイドルグループにも「裏アカ」は存在するが、その実態はどのようなものなのだろうか？ 関連記事【こちらも読む】モー娘。「裏アカ」内紛劇でアイドルビジネスの限界露呈か…デジタルネイティブ世代を管理する難しさ…では北川の騒動をはじめ芸能事務所の苦悩を紹介している。