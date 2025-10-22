大穴から「西の目玉」に急浮上した。

23日のドラフト会議で上位候補に挙がっている花園大の最速157キロ右腕・藤原聡大（4年=滋賀・水口）。京滋大学リーグ最終登板となった14日の仏教大戦のバックネット裏には、11球団32人のNPBスカウトが集結した。先発で3回を1安打3奪三振、無失点に封じた投球を、巨人は榑松スカウトディレクター他5人態勢で見守った。

さる球界関係者が「50メートル6秒1、遠投115メートルの鉄砲肩。滋賀の県立校出身で3年春にショートから投手に転向した変わり種で、とにかくポテンシャルが高い。当初は地元の阪神が熱心で『虎の恋人』と一部スポーツ紙に報じられたけど、秋のリーグ戦になって攻勢をかけてきたのが巨人です」とこう続ける。

「4年春から秋に急上昇した投手ですが、9球団のスカウトが集まった9月の試合で、巨人は水野編成本部長代理ら4人態勢で視察。『上位候補でしょう』と言及した。今秋、巨人は幹部が見にくるようになった。阪神とともに創価大の立石が1位の有力候補だが、『外れ1位』で藤原を狙っているようで、こっちもモロかぶり。現場では火花が散っています」

巨人は今オフに主砲の岡本がメジャーへ移籍する可能性があるため、打てる野手の補強が急務。一方で今季は先発投手が駒不足に陥った。昨年15勝3敗で貯金12の菅野がメジャー移籍した穴を埋められず、1年を通じて働いたのは11勝4敗の山崎だけ。戸郷は8勝9敗、4勝8敗の井上、6勝9敗の赤星は故障でCSではメンバー外だった。

「外れ1位」になれば、評価急上昇中の剛腕を指名する可能性は十分にありそうだ。