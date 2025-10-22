23日のドラフト会議で何球団が指名するのか。

花巻東高から米スタンフォード大に進学、指名対象になっている佐々木麟太郎（20）のことだ。

今年は不作ドラフトといわれる上に、2027年からセ・リーグで指名打者制が導入されるとあって、長距離砲である佐々木は貴重な存在。20日にはヤクルトが指名リストに入れると公言した。

もっとも、佐々木は来年7月に予定されている全米ドラフトの指名対象でもある。指名後に辞退となれば、貴重な1枠が無駄になるだけに、ハナから佐々木を回避する球団も多いとされる。

さる放送関係者がこう言う。

「下位指名で“保険”をかけるならともかく、麟太郎が上位での指名を希望しているとのウワサもある。ただでさえ、メジャーと天秤にかけている選手を下位では指名しづらい上に、『上位縛り』となればなおさら、獲得できなかった時のリスクがデカい。実際、広島が立石（創価大）の1位指名を公言したように、野手の1位、上位指名を検討している球団の中には、麟太郎を回避し、別の高校生、大学生をリストアップしているところもあるようです」

複数球団のスカウトの話を総合すると、立石以外にも麟太郎の代わりになりそうな野手はいるという。

「高校屈指の長距離砲で、昨年導入された飛ばない“新基準バット”で8本塁打している昌平（埼玉）の桜井ユウヤ、春の選抜で優勝した横浜（神奈川）の奥村頼人の評判がいい。大学生では、世代屈指の遊撃手と評判の東海大の大塚瑠晏、仙台大の両打ち内野手の平川蓮が1位候補。東洋大の内野手・宮下朝陽も潜在能力の高さを買われています」（パ球団スカウト）

麟太郎人気が下がっているとすれば、今秋のドラフトは波乱の展開になりそうだ。