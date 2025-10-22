深みのある落ち着いた色合い！Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス) オイルレザー名刺入れ

京都・宇治発の本革ブランド「Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス)」を展開するキシマサが、累計販売数5万個を超える人気シリーズ「オイルレザー名刺入れ」に新色「ダークグリーン」を追加しました。

2025年10月20日(月)より発売中で、同時に素材もベジタブルタンニンなめしへとリニューアルされています。

深みのある落ち着いた色合いが、ビジネスシーンに知的で上質な印象を添えます。

Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス) オイルレザー名刺入れ

累計販売数5万個を超える「Danke Bestens！」の人気アイテム「オイルレザー名刺入れ」

今回のリニューアルでは、従来のクロムなめしから、植物の渋で鞣すベジタブルタンニンなめしへと変更されました。

これにより、自然な艶と革本来の香りが引き出され、使うほどに味わいが深まる、本物志向のレザーアイテムへと進化しています。

さらに、お客様の声から誕生した新色「ダークグリーン」が登場しました！

オイルレザー名刺入れ ダークグリーン

価格：3,980円(税込)

発売日：2025年10月20日(月)

販売場所：Danke Bestens！公式オンラインストア、および主要ECモール(Amazon、楽天市場 ほか)

サイズ：約 縦11cm×横8cm 厚み1.5cm

素材：牛本革(ベジタブルタンニン鞣し)

カラー：ブラック、ダークブラウン、ネイビー、ダークグリーン

新しく仲間入りした「ダークグリーン」は、落ち着きと知性を感じさせる上品なカラーです。

深みのある緑色は、スーツスタイルはもちろん、カジュアルな装いにも自然に馴染みます。

素材には、自然な艶と香り、手に馴染む質感が魅力のベジタブルタンニンレザーを使用。

熟練の職人が一点ずつ丁寧に手作業で縫製し、シンプルながら高級感のある仕上がりになっています☆

使うほどに自分だけの風合いに育っていく、ベジタブルタンニンレザーの名刺入れ。

新色のダークグリーンは、ビジネスシーンでの第一印象を知的かつ上品に演出してくれます。

大切な方への贈り物にもおすすめです！

「Danke Bestens！(ダンケ・ベステンス)」の「オイルレザー名刺入れ」新色ダークグリーンの紹介でした。

