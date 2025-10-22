厳しい冬の自然に対応！DECATHLON(デカトロン)「QUECHUA(ケシュア)」登山・ハイキングウェア

フランス発のマルチスポーツブランド「DECATHLON(デカトロン)」のアウトドアブランド「QUECHUA(ケシュア)」

そんな「QUECHUA(ケシュア)」から、冬の登山やハイキングに最適な高機能ウェアが登場しています。

防水性・保温性・通気性に優れたダウンパーカーやジャケット、フリースなどを紹介します☆

DECATHLON(デカトロン)「QUECHUA(ケシュア)」登山・ハイキングウェア

「QUECHUA(ケシュア)」は、モンブランのふもとで製品開発を進めるアウトドアブランドです。

軽量性・耐久性・快適性を追求した、冬の厳しい自然環境に対応する高機能なウェアがラインナップされています。

突然の天候変化にも対応できる、頼れるアイテムが揃っています！

QUECHUA(ケシュア) 登山・ハイキング大人用 ダウンパーカー ウォーム NH900

価格：34,900円

-20℃までの低温環境でも快適に過ごせるよう設計された高機能防水ダウンパーカーです。

耐水圧10,000mmの防水性と、RDS認証を受けたダウンを使用し、保温性と環境への配慮を両立。

生地には厚手の150デニールを採用し耐久性を高めつつ、通気性(RET=12)も確保しています。

9つのポケットを備え収納力も抜群な、軽量・高機能な一着です。

QUECHUA(ケシュア) メンズ ジャケット MH500

価格：22,900円

突然の雨や風にも強い、完全防水仕様のメンズジャケット。

耐水圧20,000mmの3層メンブレンが雨風をしっかりと防ぎます。

透湿性(15,000g/m2/24h)にも優れ、脇下の通気ファスナーで内部のムレを効果的に抑制。

ドローコードや調整可能な袖・フードでフィット感を高められ、4つのポケットが付いた高機能な防水ジャケットです！

QUECHUA(ケシュア) メンズ防水ハイキングジャケット MH900 グレー

価格：34,900円

壮大なハイキングにおける究極のプロテクションを目指した3層防水メンブレンジャケット。

耐水圧20,000mmの防水性、テープ防水縫製、防水ファスナーにより、どんな天候でも体をガードします。

Lサイズでわずか440gという軽量設計も魅力。

40cmのサイドオープンで体温調整も容易で、合計7つのポケットを備え機能性も抜群です！

QUECHUA(ケシュア) メンズ フリースジャケット MH500

価格：5,990円

セカンドレイヤーとして最適なメンズフリースジャケットです。

断熱性の高い素材と高めの襟でしっかりと保温。

フルファスナー仕様で着脱しやすく、暖かさに加えて通気性・吸湿発散性も兼ね備えているため、登山やハイキング中も快適に過ごせます。

厳しい寒さから体を守るダウンパーカーから、天候の変化に対応する防水ジャケット、保温性を高めるフリースまで。

QUECHUAの高機能ウェアがあれば、冬のアウトドアアクティビティをより安全・快適に楽しめます！

DECATHLONのアウトドアブランド「QUECHUA(ケシュア)」から登場している、登山・ハイキング向けウェアの紹介でした。

