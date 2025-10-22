日本司法支援センター東京地方事務所(法テラス東京)と東京司法書士会は、「法の日」を記念し、司法書士による無料電話相談会を2025年10月31日(金)に開催します。

敷金返還や借金問題、登記、相続・遺言など、暮らしに関する法律問題について、専門家である司法書士に無料で相談できる機会です。

相談は事前予約制となっています。

日本司法支援センター東京地方事務所／東京司法書士会 「法の日」記念 司法書士による無料電話相談会

毎年10月1日は「法の日」と定められています。

これに合わせて、法テラス東京(新宿)と法テラス多摩では、東京司法書士会との共催により、無料の電話相談会を実施。

暮らしの中で起こるさまざまな法律問題について、司法書士が無料で相談に応じます。

「法の日」記念 司法書士による無料電話相談会 概要

日程：2025年10月31日(金)

時間：午後1時30分から午後5時30分まで

相談料：無料

相談方式：電話相談 ※事前予約制

予約事務所：法テラス東京(新宿)、法テラス多摩

予約方法：予約事務所へ事前に電話でお申込みください。

予約受付時間：平日午前9時から午後5時まで

電話番号：

法テラス東京(新宿)：050-3383-5307

法テラス多摩：050-3383-5327

※予約が定員に達した場合、受付を終了します。

相談は電話で行われ、事前に予約が必要です。

敷金返還や借金問題、不動産登記、相続・遺言、成年後見、信託など、幅広い相談に対応します。

ひとりで悩まず、この機会に専門家へ相談してみてはいかがでしょうか☆

共催：日本司法支援センター東京地方事務所 (法テラス東京)

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

設立：平成18年4月10日

URL：https://www.houterasu.or.jp/index.html

法テラスは、総合法律支援法に基づき設立された法人です。

法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指し、全国で業務を行っています。

共催：東京司法書士会

所在地：東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2階

設立：昭和25年7月1日

URL：https://www.tokyokai.jp/

東京司法書士会は、司法書士法に基づき設立された団体です。

司法書士の品位を保持し、業務の改善進歩を図るため、会員の指導や連絡に関する事務を行っています。

相続や登記、借金問題など、暮らしに関わる法律問題は多岐にわたります。

専門家である司法書士に無料で相談できるこの機会は、問題解決への第一歩となるかもしれません！

予約制のため、早めの連絡がおすすめです。

法テラス東京地方事務所と東京司法書士会が共催する、「法の日」記念 司法書士による無料電話相談会の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暮らしの中で起こる法律問題について相談！日本司法支援センター東京地方事務所／東京司法書士会 「法の日」記念 司法書士による無料電話相談会 appeared first on Dtimes.