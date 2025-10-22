寒い季節にぴったりのフードとあったかドリンク！モクシー大阪梅田「Bar Moxy」冬限定新メニュー
モクシー大阪梅田が、寒い季節にぴったりの「冬限定新メニュー」を提供。
ラップ3種と心温まるドリンクで、冬をもっとMOXYらしく過ごせます☆
モクシー大阪梅田「Bar Moxy」冬限定新メニュー
左から）ワサビビーフラップ、 プルドポーク＆チーズラップ、サーモンアボカドラップ
販売期間：2025年11月1日（土）〜 11月30日（日）
販売場所：Bar Moxy、 モクシー大阪梅田（1階）
問い合わせ：TEL. 06-6743-4971、Mail
ライフスタイルホテル「モクシー大阪梅田」が、冬の新メニューの提供をスタート。
モクシーならではの遊び心と共に楽しめる、寒い季節にぴったりのラップやドリンクが用意されます。
ラップは3種類が登場し、いずれもモクシー自家製100％ギリシャヨーグルトドレッシングを使用。
さっぱりした酸味がアクセントとなり、食材の美味しさを引き立てます。
仲間と一緒にシェアしたくなる遊び心たっぷりのメニューで、冬がより楽しくなりそう☆
冬限定の味わいを、モクシー大阪梅田で体験できます！
ワサビビーフラップ
料金：1,400円
ジューシーなビーフとツンと爽やかなワサビの風味が食欲をそそる「ワサビビーフラップ」
スパイシーさと旨味の絶妙なバランスが魅力です☆
プルドポーク＆チーズラップ
料金：1,400円
「プルドポーク＆チーズラップ」は、じっくり煮込んだスモーキーなポークに、とろけるチーズを合わせてボリューム満点。
寒い季節にぴったりの濃厚な味わいです！
サーモンアボカドラップ
料金：1,400円
クリーミーなアボカドとフレッシュなサーモンを組み合わせた、ヘルシーかつリッチな味わいの「サーモンアボカドラップ」
爽やかさとコクのバランスが楽しめます☆
モクシーホットモカ
料金：800円
濃厚なチョコレートの甘みとエスプレッソの深い香りが調和した、冬にぴったりの「ホットモカ」
心も体も温めてくれる、冬の定番ドリンクです。
モクシーアップルサイダー（ホット／コールド）
「アップルサイダー」には、りんごのスライスとスパイスを漬け込んだ、自家製ラム酒を使用。
シナモンやクローブの香りが広がり、ホットは身体を芯から温め、コールドは爽やかに楽しめます！
冬がもっと楽しくなるような、遊び心たっぷりのラップとドリンク。
モクシー大阪梅田の「冬限定新メニュー」は、2025年11月1日より提供です！
