モクシー大阪梅田が、寒い季節にぴったりの「冬限定新メニュー」を提供。

ラップ3種と心温まるドリンクで、冬をもっとMOXYらしく過ごせます☆

モクシー大阪梅田「Bar Moxy」冬限定新メニュー

左から）ワサビビーフラップ、 プルドポーク＆チーズラップ、サーモンアボカドラップ

販売期間：2025年11月1日（土）〜 11月30日（日）

販売場所：Bar Moxy、 モクシー大阪梅田（1階）

問い合わせ：TEL. 06-6743-4971、Mail

ライフスタイルホテル「モクシー大阪梅田」が、冬の新メニューの提供をスタート。

モクシーならではの遊び心と共に楽しめる、寒い季節にぴったりのラップやドリンクが用意されます。

ラップは3種類が登場し、いずれもモクシー自家製100％ギリシャヨーグルトドレッシングを使用。

さっぱりした酸味がアクセントとなり、食材の美味しさを引き立てます。

仲間と一緒にシェアしたくなる遊び心たっぷりのメニューで、冬がより楽しくなりそう☆

冬限定の味わいを、モクシー大阪梅田で体験できます！

ワサビビーフラップ

料金：1,400円

ジューシーなビーフとツンと爽やかなワサビの風味が食欲をそそる「ワサビビーフラップ」

スパイシーさと旨味の絶妙なバランスが魅力です☆

プルドポーク＆チーズラップ

料金：1,400円

「プルドポーク＆チーズラップ」は、じっくり煮込んだスモーキーなポークに、とろけるチーズを合わせてボリューム満点。

寒い季節にぴったりの濃厚な味わいです！

サーモンアボカドラップ

料金：1,400円

クリーミーなアボカドとフレッシュなサーモンを組み合わせた、ヘルシーかつリッチな味わいの「サーモンアボカドラップ」

爽やかさとコクのバランスが楽しめます☆

モクシーホットモカ

料金：800円

濃厚なチョコレートの甘みとエスプレッソの深い香りが調和した、冬にぴったりの「ホットモカ」

心も体も温めてくれる、冬の定番ドリンクです。

モクシーアップルサイダー（ホット／コールド）

「アップルサイダー」には、りんごのスライスとスパイスを漬け込んだ、自家製ラム酒を使用。

シナモンやクローブの香りが広がり、ホットは身体を芯から温め、コールドは爽やかに楽しめます！

冬がもっと楽しくなるような、遊び心たっぷりのラップとドリンク。

モクシー大阪梅田の「冬限定新メニュー」は、2025年11月1日より提供です！

