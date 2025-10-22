スマートフォン向けアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket』の正式サービス開始から1周年を記念して『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリーを開始。

東京メトロの対象駅を巡りってオリジナルスタンプを5個集めるごとに、スマートフォン向け「オリジナル壁紙」がもらえます☆

『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリー

実施期間：2025年10月30日(木)〜12月21日(日)

参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費は自己負担となります）

問合せ：東京メトロお客様センター

『ポケポケ』こと『Pokémon Trading Card Game Pocket』は、世界89か国で親しまれるポケモンカードを気軽にコレクションできるスマートフォン向けアプリ。

デジタルならではの演出や表現を通じて、これまでにない新しいポケモンカードのコレクション体験が楽しめるアプリです！

そんな『ポケポケ』が正式サービス開始から1周年を迎えることを記念して、『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリーを開催。

東京メトロの対象駅を巡ってオリジナルスタンプを集めることで、オリジナルグッズがもらえるイベントです☆

『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリー 参加方法

参加方法：

スマートフォンで特設サイトまたはポスターの「参加用QRコード」を読み込み、参加登録画面に移行ニックネーム・パスワードなど、必須項目を入力して参加登録全30駅に用意されたポスター設置箇所を巡り、「参加用QRコード」を読み込んでデジタルスタンプを取得デジタルスタンプを5個集めるごとにコレクション達成賞としてスマートフォン向け「『ポケポケ』オリジナル壁紙」を獲得、全30駅達成でＷチャンス賞への応募が可能Wチャンス賞の専用応募フォームからアンケートに答えて応募する、抽選で50名に「『ポケポケ』オリジナルパスケース」をプレゼント

QRコード付きポスター設置箇所：全30駅

銀座線（1）新橋駅 新橋交差点方面改札付近（改札外）（2）溜池山王駅 出口10付近（改札外）（3）表参道駅 出口B4付近（改札外）丸ノ内線（4）後楽園駅 出口5付近（改札外）（5）赤坂見附駅 赤坂見附方面改札付近（改札外）（6）西新宿駅 駅事務室付近（改札外）日比谷線（7）南千住駅 駅事務室付近（改札内）（8）秋葉原駅 岩本町方面改札付近（改札外）（9）銀座駅 駅事務室付近（改札内）（10）日比谷駅 日比谷公園方面改札付近（改札外）（11）虎ノ門ヒルズ駅 改札付近（改札内）（12）恵比寿駅 出口2付近（改札外）東西線（13）落合駅 出口1付近（改札外）（14）九段下駅 靖国神社・武道館方面改札B3F付近（改札内）（15）大手町駅 東西線駅事務室付近（改札外）（16）茅場町駅 駅事務室付近（改札外）（17）木場駅 4a・4b方面付近（改札外）（18）浦安駅 定期券うりば付近（改札外）千代田線（19）湯島駅 出口1付近（改札外）（20）明治神宮前〈原宿〉駅 千代田線駅事務室付近（改札外）有楽町線（21）豊洲駅 出口4・5付近（改札外）（22）飯田橋駅 出口B4付近（改札外）（23）小竹向原駅 出口4付近（改札外）半蔵門線（24）半蔵門駅 出口2・6付近（改札外）（25）水天宮前駅 シティエアターミナル方面改札付近（改札外）（26）錦糸町駅 出口1付近（改札外）南北線（27）王子駅 エレベーター専用改札付近（改札外）副都心線（28）池袋駅 副都心線駅事務室付近（改札外）（29）西早稲田駅 早大理工方面改札付近（改札外）（30）新宿三丁目駅 高島屋方面改札付近（改札外）

※参加には特設サイトまたはポスターの「参加用QRコード」を読み込み、参加登録が必要

※参加費は無料ですが、デジタルラリーへの参加に必要な交通費または通信費はお客様の負担

※全30か所のデジタルスタンプはすべて異なるデザインです

※デジタルスタンプは、どの順番で取得しても楽しめます

※リーフレットの配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます

※Wチャンス賞への応募はWEBからです

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリーへ参加するには、スマートフォンで参加登録が必要です！

特設サイトまたはポスターの「参加用QRコード」を読み込んで登録画面に移行し、必要項目を入力ください。

デジタルスタンプを入手できる、東京メトロの対象30駅を巡ってQR付きポスターの「参加用QRコード」をスマートフォンで読み込むと、オリジナルスタンプを獲得。

30か所のデジタルスタンプは、すべて異なるデザインが用意されます。

オリジナルスタンプを5個集めるごとに、スマートフォン向け「オリジナル壁紙」をプレゼント。

さらに、30駅すべてのスタンプを集めると、WEBからＷチャンス賞への応募が可能です。

Wチャンス賞では応募者から抽選で50名に「『ポケポケ』オリジナルパスケース」がプレゼントされます！

コレクション達成賞『ポケポケ』オリジナル壁紙

オリジナルスタンプを5個集めるごとにもらえる、スマートフォン向けの『ポケポケ』オリジナル壁紙は全部で6種類。

壁紙も全種類を集めてみたくなります☆

チャンス賞『ポケポケ』オリジナルパスケース

応募方法：

（1）全30か所に用意されたデジタルスタンプを全て入手

（2）応募条件を満たすと、専用応募フォームへのアクセスが可能

（3）応募フォームに必要事項を入力し、アンケートに回答

（4）入力内容を送信すると応募完了

（5）Wチャンス賞として抽選で50名に「『ポケポケ』オリジナルパスケース」をプレゼント

応募締切：2025年12月21日(日)23時59分まで

※応募は1人につき1

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます

※応募の際にお預かりした個人情報はスタンプラリーの運用（プレゼント当選者へ賞品発送のため配送伝票への記載含む）にのみ使用

※賞品は2025年12月下旬頃より順次発送予定

30駅すべてを回ってデジタルスタンプを集めると、Wチャンス賞への応募が可能に！

専用応募フォームにアクセスして応募すると、抽選で50名に『ポケポケ』オリジナルパスケースが当たります。

東京メトロの対象駅を巡って、オリジナル壁紙やグッズがもらえるスタンプラリー。

『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリーは、2025年10月30日〜12月21日まで開催です！

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 対象の30駅を巡って壁紙やオリジナルグッズをゲット！『ポケポケ』 東京メトロ スタンプラリー appeared first on Dtimes.