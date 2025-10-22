人が人を支配する最後の年に…？ “当たりすぎる占い師”Love Me Doの新たな予言本が発売決定
“当たりすぎる占い師”として話題のLove Me Doによる新刊『Love Me Do の大予言 2026〜人が人を支配する最後の年〜』（リットーミュージック）が、12月19日に発売されることが決定した。
ホストの次は”英語が喋れるキャラ”に？ Love Me Do、山本裕典のブレイクを予測「”海外運”がある
同書は、占術に精通したLove Me Doが2026年の運勢を徹底解説する一冊で、毎月の予言や星の動きに加え、「2025年7月5日はなぜ騒がれたのか」「人が人を支配する最後の年」など独自視点のトピックも収録されている。
同書の発売に先駆けて、リットーミュージックのECサイト『T-OD』では、書籍に限定グッズをセットにした「開運グッズセット」の予約受付がスタート。受付期間は22日午前11時から11月6日までとなっており、期間限定・数量限定の販売となる。
グッズセットには、「ラブパカス☆お守りぬいぐるみキーチェーン」と「ラブパカス☆お守りステッカー」「ブラック・ラブパカス☆お守りステッカー」が同梱されており、開運キャラクター“ラブパカス”“ブラック・ラブパカス”がモチーフ。ぬいぐるみキーチェーンは持ち歩きやすいサイズで“ぬい活”にも最適。ステッカーはスマホケースに収まるサイズで、お守りとして携帯できる仕様となっている。
2024年に発売された前作『Love Me Doの大予言2025〜新しい自分で幸運へのアップデート！〜』は7刷の重版を記録。12月29日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで自身最大規模となる占いライブも予定しており、その人気ぶりはますます加速している。同書も話題の一冊となりそうだ。
■『Love Me Do の大予言 2026〜人が人を支配する最後の年〜』概要
著者：Love Me Do
仕様：四六判／192ページ予定
発売日：12月19日（金）
【コンテンツ】
第1章：運のバイオリズム
第2章：“2025年7月5日”から学ぶべきこと
第3章：注目すべき星の動き
第4章：Love Me Doの大予言2026
第5章：人が人を支配する最後の年
最終章：そして、AIは神になった
ホストの次は”英語が喋れるキャラ”に？ Love Me Do、山本裕典のブレイクを予測「”海外運”がある
同書は、占術に精通したLove Me Doが2026年の運勢を徹底解説する一冊で、毎月の予言や星の動きに加え、「2025年7月5日はなぜ騒がれたのか」「人が人を支配する最後の年」など独自視点のトピックも収録されている。
グッズセットには、「ラブパカス☆お守りぬいぐるみキーチェーン」と「ラブパカス☆お守りステッカー」「ブラック・ラブパカス☆お守りステッカー」が同梱されており、開運キャラクター“ラブパカス”“ブラック・ラブパカス”がモチーフ。ぬいぐるみキーチェーンは持ち歩きやすいサイズで“ぬい活”にも最適。ステッカーはスマホケースに収まるサイズで、お守りとして携帯できる仕様となっている。
2024年に発売された前作『Love Me Doの大予言2025〜新しい自分で幸運へのアップデート！〜』は7刷の重版を記録。12月29日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで自身最大規模となる占いライブも予定しており、その人気ぶりはますます加速している。同書も話題の一冊となりそうだ。
■『Love Me Do の大予言 2026〜人が人を支配する最後の年〜』概要
著者：Love Me Do
仕様：四六判／192ページ予定
発売日：12月19日（金）
【コンテンツ】
第1章：運のバイオリズム
第2章：“2025年7月5日”から学ぶべきこと
第3章：注目すべき星の動き
第4章：Love Me Doの大予言2026
第5章：人が人を支配する最後の年
最終章：そして、AIは神になった