地下に眠る見えない川“暗渠”に潜む危険 「知らない間にリスクのある場所に」 豪雨による水位上昇であふれ出して冠水か
東京・目黒区で9月、猛烈な雨が降り、道路が濁流のようになるなど浸水被害が発生した。冠水の原因の一つは地下にある見えない川「暗渠（あんきょ）」。被害があった周辺にはかつて九品仏川が流れており、現在は下水道として利用されている。豪雨により水位が上昇し、処理しきれずあふれ出した可能性があるという。暗渠を把握し、隠れた都市型水害のリスクを抑える必要がある。
暗渠化された川の水があふれ出したことが原因か
9月11日、東京都内などでゲリラ豪雨が被害をもたらした。
目黒区ではわずか1時間に134ミリもの猛烈な雨が降ったほか、品川区では立会川が氾濫するなど、都内各地で浸水被害が相次いだ。
目黒区にある東急・自由が丘駅周辺の9月11日の映像では、大量の雨水が濁流となって流れている。マンホールからも吹き出し、人は水を避けて建物の入り口に立っている。バイクはなかなか前に進めない。
雨水が波打つ道路は、まるで川のようだ。周辺一帯は大規模な浸水被害に見舞われた。
取材班は、都市の地形と災害を研究している帝京平成大学の小森次郎教授と自由が丘駅周辺を検証した。小森教授が指摘したのは、地域特有の点だ。
帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授：
暗渠（あんきょ）という地形がずっと続いています。
注目したのは「暗渠」と呼ばれる地下にある見えない川の存在だった。
帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授：
元々は谷底ですから川が流れていた。九品仏川という名前のある川が、ずっとこの緑道に沿って流れていた。都市化を進める中で上にコンクリートを被したり、蓋を被したりした。
自由が丘駅近くの緑道は、元々、九品仏川が流れていたルートだ。
しかし1970年代に周辺の土地を有効活用するためコンクリートなどで蓋をし、現在は下水道として利用している。
9月のゲリラ豪雨では気づかないうちに暗渠内の水位が上がり、水があふれ出した可能性があるという。
取材スタッフ：
自由が丘駅近くの緑道には、川の流れは見えませんが「鶯谷橋」と書かれています。
自由が丘駅の西側にある九品仏浄真寺から続く緑道は、一見して川とはわからない。
帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授：
この仕切り弁があると（いうことは）このビルとビルの間からも細い下水管、更に細い下水管が何本も何本もここに入ってきてる。それがことごとく暗渠の中に入れずにふさがれるので、そこからも水が出てくる。
普段から緑道を利用している人は、地下に暗渠があることを知っているのか。
職場が近くの人：
（川が流れていることは）知らなかったです。あっという間に水が上がったのでびっくりしました。（Q.冠水して初めて川があったことを知った？）そうですね。
近所に約30年住む人：
（地元の人以外は）知らないと思います。見えないですからね。
温暖化でゲリラ豪雨頻発…全国に潜む地下のリスク
同様の環境は地方都市にもあるという。
帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授
東京だけではなく、地方都市でも国内はよく見られる。（東京は）神田川、目黒川など大きな川以外は暗渠化されている場所が非常に多いです。
同じ9月11日のゲリラ雷雨で氾濫した品川区の立会川も、上流部が暗渠だという。
東京都によると都内の暗渠は18本あり、主に下水道として使われているという。
気づかぬうちに水位が上がり、あふれる危険が潜む暗渠を知るヒントは緑道の石碑だ。
両側に住宅が広がる杉並区の緑道の地下には、桃園川という暗渠がある。
取材スタッフ：
橋の石碑がありますが、元々橋だったんですか？
帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授：
まさにそうですね。これ（地面に残っている跡）はおそらく元々の橋の跡だったのかもしれない。古い地図を見てもここには通りがあって、そこにこの幅くらいの川をまたいだ橋が地図にも書かれています。この間みたいに大雨が降って、下にある暗渠が流すことができる以上の水が流れるようになると、もう川がないのと同じような状況になりますので、この辺に降った雨は暗渠には流れ込まずにドンドン水かさを増すという、浸水が起きるということですね。
こうした石碑から、そこにかつて橋があったことや元々は川だったことを知ることができる。
帝京平成大学人文社会学部・小森次郎教授：
暗渠って結局、蓋を剥がせば川なので。暗渠ですから大雨の川に落ちることはないですけど、逆にそこから水があふれてくるとか、そういったリスクは常にある。日頃見えてないことで、知らない間にリスクのある場所にいること自体が危ない。日頃から家の周りや勤め先の周りを歩いて、地形を見ておくことかなと思います。
10月に入っても、日本列島周辺では海面水温が例年より高い状況が続いている。雨雲が予想より発達する可能性があるため、気象庁は引き続き注意が必要としている。
横浜国立大学・佐藤正樹教授：
海面水温は2025年非常に高かった。歴代1位ぐらいの時期もあった。水蒸気量も例年と比べて非常に多かった可能性はある。温暖化という時代に入ってしまったという認識が必要。暑いだけでなく、いったん雨が降ると大雨の被害が起こりやすい。
隠れた都市型水害のリスクを抑えるには暗渠を把握し、ハザードマップなどで浸水想定域を把握する事だ。また、自治体にも浸水対策の徹底が求められる。
（「イット！」10月21日放送より）