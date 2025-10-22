2025年度中の就航を予定

JAL（日本航空）グループで那覇空港を拠点とするJTA（日本トランスオーシャン航空）は、2025年10月25日、新たな特別塗装機「結（ゆい）ジンベエ」の就航を発表しました。ここで公開された機体イメージに対し、SNSユーザーからは大きな反響が寄せられています。

「結ジンベエ」は、JTAの特別塗装機「ジンベエジェット」の3号機で、2025年度中の就航を予定しています。機体は、世界自然遺産の「やんばると西表の森」と沖縄の海をイメージしたエメラルドグリーンを基調色としており、海と山が自然の循環の中で深くつながる様子を表現しています。公式サイトによると、担当機はボーイング737-800「JA07RK」と見られます。

同社の公式Xでは、歴代「ジンベエジェット」とともに「結ジンベエ」のデフォルメイラストを公開。21日13時半時点で、50万インプレッション超えを記録しています。なお、「結ジンベエ」のイラストを見たユーザーからは「まさかのジンベイ3号爆誕」「緑キターかわいいー！」「げきアツ！！！」「ぬわぁあああああ！！！？」「上目遣いなの可愛い」「か！かわいい！！！めっちゃ好きや」といったコメントが寄せられています。