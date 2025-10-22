独占コメント到着！木暮"shake"武彦、エレキギターの音とプレイを中心に浄化の道を描いた作品集『ヴィーナスの夜』リリース

木暮"shake"武彦のアルバム『ヴィーナスの夜』が、10月22日に発売された。

今作には、共同プロデューサー、マニピュレーターに数々のミュージシャンのアレンジャー、レコーディングエンジニアとして活躍する鈴木豪、ゲストとして共に80年代のロックシーンを牽引してきたZIGGYの森重樹一(Vo.)、現在共に活動するピンク・フロイドトリビュートバンド原始神母、UGUISSの冨田麗香(cho.)、同じく原始神母の柏原克己(Dr.)も参加。

ジャズやクラシック、江戸川乱歩やボードレールなど、文学的な要素も加え、それまでのロックの枠を超えた映像的な音の作品集となっている。

加えて、CD購入者対象に11月6日にHMV&BOOKS SHIBUYAにてリリースイベント『トークショー＆ミニライブ』も開催決定。また、HMVのほか、タワーレコード、ディスクユニオン各店舗にて、ファン必聴となるアルバム収録曲のアナザーテイク音源が先着・数量限定の購入者特典として決定している。

【木暮"shake"武彦 コメント】

初めて友達が弾くエレキギターの音を目の前で聴いたのは14の時。雷に打たれたような瞬間で、自分の人生はその時に決まったのだった。世の中に素晴らしい楽器はいくらでもあるが、人間の指と感情でこんなに自由にいろんな音が出せる楽器はエレキギターだけ。「ヴィーナスの夜」は日常を飛び越える。エレキギターによる映像的な音の作品集。俺の最高傑作。

木暮”shake”武彦

【ライブ・イベント情報】

◆『ヴィーナスの夜』発売記念イベント11月6日（木）HMV＆BOOKS SHIBUYA

◆木暮”shake”武彦 2025 ALBUM発売TOUR『ヴィーナスの夜』11月8日（土）佐倉 Sound Stream sakura11月9日（日）富津 Dramatic Spaceうみねこ12月5日（金）刈谷アメリカンカフェサンダンス12月6日（土）四日市 Live House GALLIVER12月7日（日）京都 Live & Salon 夜想12月8日（月）飯田 CANVAS12月13日（土）下北沢 440