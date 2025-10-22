

坂東眞理子／1969年東京大学卒業、同年総理府（現・内閣府）入省。埼玉県副知事、ブリスベン総領事、男女共同参画局長を歴任。『女性の品格』は300万部を超えるベストセラーになる。2007年から昭和女子大学学長、2016年から理事長・総長、2023年から総長

このところ女子大の閉校や共学化が相次いでいる。女子大の数は1998年度が最多で98校だったが、閉校や共学化により2024年度末では71校にまで減少。2025年は過去最多となる5校が男子学生の受け入れを開始した。同年4月には京都ノートルダム女子大学が2026年度以降の学生募集停止を発表した。

そして、6月には女子大で日本最大の武庫川女子大学（兵庫県西宮市）が2027年度に共学化すると発表し大きな話題になった。さらに7月には仙台白百合女子大学が、8月には鎌倉女子大学が、10月には松山東雲女子大学が共学化を発表した。

一方で、女子大の存続を望む声も多くある。武庫川女子大学では共学化の中止や延期を求める署名が5万筆を超えた。

女子大といっても、定員割れに悩む大学もあれば、受験者数が増加している大学もある。昭和女子大学は2000年代半ばからの改革が奏功し、受験者数は約20年で4倍以上に増え、偏差値も上昇した。企業からの評価も高く、実就職率は全国の女子大でトップクラスだ。

昭和女子大学の改革を主導した坂東眞理子総長に女子大の存続意義や今後の女子大のあり方について聞いた。

共学だと自己抑制してしまう女子も

Q：共学化に踏み切る女子大が増えています。ジェンダーフリーの時代に女子大は必要なのでしょうか？

坂東：共学の大学では、リーダー的な役割は男子が担い、女子はサブでいいといった雰囲気がいまだ存在します。例えばゼミナールの場合、ゼミ長は男子が務めて、女子は書記のような役職に就くといった感じです。共学は教員も男性が多く、女子は無理しなくていいという男子中心教育の伝統もあります。

女子がリーダーになってはいけないという規則があるわけではありませんが、女子自身も「女子なのだから、この程度でよい」などと思い込んで行動を自己抑制してしまうことが多いのです。

ところが、女子大の場合はリーダーもフォロワーも女子です。否応なくゼミやサークルなどの組織を主体的に運営する経験をすることができます。性別ではなく、適性によっていろいろなポジションに就き、能力を発揮することができます。女子にとって女子大の方が多様な経験を積み、成長する機会が多いのではないでしょうか。

Q：最近は共学の大学で男子以上に活躍する女子が増えていると聞きます。女子大でなくても女子が自分の能力を発揮できるのではありませんか？

坂東：たしかに共学で男子よりも活躍している女子はいます。しかし、それは少数の特別な女子学生です。女子学生の中の中間層は「女子はリーダーシップを発揮する必要はない」というアンコンシャスバイアスにとらわれて自分で自分の活動を抑制しているのです。

高校時代まで自分に期待せず、活躍するポジションを男子に譲っていた女子学生には伸び代があります。女子大は高校時代までのんびりと過ごしていた伸び代のある女子を育てるインキュベーター的な機能が特色です。

目的を良妻賢母の育成から転換

Q：女子大人気が低下していますが、昭和女子大学は志願者が増加し、偏差値も上昇しています。どのように改革を進めてきたのですか？

坂東：以前は良妻賢母を育てることが、昭和女子大の目的でした。そこで私が2007年に学長に就任してすぐ新学部の創設に着手し、2009年に国際学科、健康デザイン学科などの新しい学科を設置しました。

そして、2013年にはグローバルビジネス学部を創設しました。女子大としてはいちはやく経営系の学部を新設しましたが、単なる経営学部では共学の経営学部に勝つことができません。

昭和女子大はグローバルな分野で強みを持つので、それを生かすことで差別化を図りました。当学部ではグローバルなビジネスの現場で働ける人材を育成することを目的としています。

また、2026年4月には「データ・AI・デジタル」を使いこなす人材を育成する総合情報学部（※仮称・設置認可申請中）を新設する予定です。これまでに複数の学部で蓄積してきたリソースとデジタルを融合させて独自の情報教育を展開します。



従来、国内の女子大の定番学部といえば文学部と家政学部でしたが、時代や学生のニーズの変化に合わせて学部を見直していかなくてはなりません。

（※文部科学省へ設置認可申請中であり、内容が変更となる場合がある）

Q：2019年にはキャンパス内に米国ペンシルベニア州立テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）の校舎が完成し、日米の大学が隣接することになりました。

坂東：テンプル大学は1980年代から、日本で教育を続けています。日本国内にしっかりとしたキャンパスを持ちたいと考えておられたようで、海外の大学と連携をすることによってグローバル化を一気に加速させたい本学のニーズと合致し、テンプル大学ジャパンキャンパスのブルース・ストロナク学長（当時）と話をして、本学の敷地に来ていただくことになりました。キャンパスを共用するだけでなく、お互いの大学の授業を履修したり、施設を利用したりすることができます。

特筆すべきは「ダブル・ディグリー・プログラム」です。昭和女子大学で2.5〜3年間、テンプル大学ジャパンキャンパスで2年間勉強すると両校の学位が取れるのです。そのほか、中国教育部直属の重点大学である上海交通大学（中国）やクイーンズランド大学（豪州）、ソウル女子大学校（韓国）、淑明女子大学校（韓国）などともダブル・ディグリー・プログラムで提携しています。

キャリア教育に注力していく

Q：高校生からの評価はいかがですか？

坂東：高校の進学指導の先生達へのアンケートによると、本学は就職指導が手厚い、入学後に能力を伸ばしてくれる大学、と評価されていることがわかります（『進路指導教諭が評価する大学』調査（大学通信）で「入学後、生徒を伸ばしてくれる大学」の全国女子大部門1位）。

しかし、残念ながら進学指導以外の先生と女子高校生にはあまり伝わっていません。昔ながらの女子大のイメージをお持ちの方もいます。昔と異なり、昭和女子大学はキャリア教育に注力し、社会で役に立つ能力を身につけるような教育をしていることをPRしていく必要があります。

Q：昭和女子大学は就職に強い大学というイメージが強いですが、就職実績が優れているのはなぜですか？

坂東：2010年度に、それまで学生部の中にあった就職指導担当部署を独立させて「キャリア支援センター」を作り、学生の就職支援を強化することにしました。

さらに教員組織の中にも「キャリア支援部」を作って教員も就職支援を担当することにしました。職員だけが就職支援をするのではなく、職員と教員が協力して学生を支援する体制としたのです。

教員は就活経験のない人が多く、何をしたらよいかわからないとの声がありましたが、「企業との接触はキャリア支援センターの職員が担当するから、先生達は学生を応援・指導してください」と言って協力していただきました。

本学では1年生から女性と人生、女性と社会、労働法規などの講座でキャリアについて勉強します。さらに社会人メンター制度を設けました。これは学生が信頼できる社会人女性と直接出会い、卒業後のキャリアプランやライフスタイルについて相談できる機会を大学が提供する制度です。

学生の母親は主婦の方が多く、学生の社会人のロールモデルが大学の教員しかいないという状況でした。これでは偏りがあるので、社会人の方々を募って学生にアドバイスする「メンター」になっていただきました。

社会人メンターバンクを設立し、本学のOGか否かに関係なく応募してくださった社会人を登録しています。登録されたメンターには多様なキャリアを積み、女子学生のロールモデルとなる方が多くいらっしゃいます。個々の学生が希望するメンターと直接出会い、対話することで、自分の未来を具体的にイメージすることができます。

女子大の中で淘汰が進む

まとめ

女子大の共学化や募集停止が相次ぎ、「女子大の役割は終わった」とも言われる。はたしてそうなのだろうか。

2025年のジェンダー・ギャップ指数において日本は148カ国中118位で、G7（先進7カ国）の中で最下位。国内で女子が活躍しているとは言えない。

こうした状況を打破するには教育が重要であるが、性別役割意識などのアンコンシャスバイアスにとらわれて能力を伸ばす機会を逸している女子は少なくない。

インタビューで坂東総長が述べていたように、女子大には高校時代まで自分に期待せず、活躍するポジションを男子に譲っていた女子学生が活躍する機会がある。

日本のジェンダー・ギャップ指数が低いうちは女子大の存在意義は大きいと言えるのではないだろうか。

時代が変化しているので、それについて行けない女子大は淘汰されていく。インタビューにあるように、時代の変化に合わせた新しい学部の設置、グローバル化への対応、学生のキャリアの第一歩となる就職への支援などが充実した女子大はこれからも発展していくだろう。

（田宮 寛之 ： 経済ジャーナリスト、東洋経済新報社記者・編集委員）