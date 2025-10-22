ウナギの消費大国・日本。古くから食文化として根付き、多くを輸入に頼る日本のウナギに、ピンチが訪れるかもしれません。ニホンウナギを含むすべてのウナギが、ワシントン条約の規制対象になる可能性があるためです。その背景や影響を考えます。

■国産と中国産で大きな価格差

森アナウンサー

「先週発表されたある勧告によって、うなぎが値上がりするかもしれません」

「21日、東京・板橋区にあるスーパー『いさみ屋 小竹向原店』。売り場では国産の養殖ウナギは2787円でした。お隣にある中国産は1707円で値段の差がありますよね。古くから日本の食文化として愛されてきました」

50代

「土用の丑（うし）の日とか、安くなったときに買います」

70代

「お祝いのときとか買います。誕生日とか。おいしいと思います。疲れてたりするといいですよね」

斎藤佑樹キャスター

「大好きです。ひつまぶしっぽくするのが好きです。いろんな食べ方があるじゃないですか。それが好きですね」

森アナウンサー

「なかなか贅沢なねウナギです。やっぱり安かったらいいですよね」

鈴江奈々アナウンサー

「それはそうですよね。やっぱりちょっと高級なイメージありますしね」

■中国からの輸入に頼っている現状

森アナウンサー

「今年はウナギの稚魚が豊漁で、秋ごろには価格がお手ごろになるのではと以前もお伝えしました。ウナギの消費大国・日本ですが、水産庁によると去年の国内の供給量は約6万トンあり、輸入は4万4730トン。主に中国からの輸入にかなり頼っているのが現状です」

「ウナギの輸出入に関して今、日本がピンチになるかもしれないということです。その原因がワシントン条約への掲載です」

「ワシントン条約は、アフリカゾウやジャイアントパンダなど絶滅の恐れがある野生動物の保護を目的とするために、国際取引の規制を行うという条約です。この条約で、ニホンウナギを含むすべてのウナギが対象になるかもしれないということです」

「その理由というのが、ウナギの区別がつかないから。なぜ、ウナギの区別がつかないと、ニホンウナギを含むすべてのウナギがワシントン条約に掲載されるかもしれないのでしょうか？」

■なぜニホンウナギがワシントン条約に

森アナウンサー

「主にヨーロッパに生息するヨーロッパウナギは、すでに規制の対象です。ニホンウナギはまだ規制されていませんが、ヨーロッパウナギとニホンウナギの区別がつかないことで、ヨーロッパウナギをニホンウナギとして違法に取引するというケースが横行しています」

「つまり本当は取引してはいけないのに、『ニホンウナギです』と取引してしまう。輸出入を監視する取締官の多くが、ウナギの種別を識別できない可能性が高いということで、では全部のウナギを規制の対象にしようということになったわけです」

「稚魚や加工された蒲焼きも規制の対象になってしまうと、どうなるでしょうか？」

斎藤佑樹キャスター

「価格が高くなってしまう…？」

森アナウンサー

「ワシントン条約に掲載となると、『もう今後食べられなくなっちゃうんですか？』と心配される方がいるかもしれませんが、同条約には、いくつかのランクがあります。取引を絶対してはいけないというランクには、パンダなどが当てはまります」

「その1つ下にあるのが、今回のこのウナギが掲載されるケースと言われ、商業目的の取引はできます。ただ、輸出国側が輸出をするための許可書を発行する必要があります。今後は許可書がないとダメになってしまいます」

「11月にこれに関しての採決が行われ、3分の2以上の賛成があると、2027年の6月ごろに正式に掲載。もう2年ないということですが、日本としては『ちょっと待ってくれ』ということになります」

「10月17日、農水大臣だった小泉さんは『我が国の立場（ウナギを自由に取引したい）への理解が加盟国に広がるように、関係国と連携しながら全力を尽くしていく』と、規制を阻止する意向を示していました」

■採択されたら…ウナギどうなる？

森アナウンサー

「正式に掲載が決まったら、どうなるのか。ウナギを取り扱う方々に聞きました。スーパー『いさみ屋』の鮮魚担当は、輸入量が減ると国産の養殖も価格は上がってしまうと懸念。食べたい人がいるのに量が少ないので、価格が上がってしまう可能性があるといいます」

「ウナギの輸入や輸出を行う日本鰻輸入組合も、供給が少なくなって需要と供給のバランスが崩れ、価格が上がることを懸念した上で、輸出国側による許可書発行のコストが輸入価格に上乗せされる、価格が上がってしまうという可能性を示唆しています」

「輸入のウナギと国産ウナギ、1600円からお手頃価格で食べられるうなぎ料理専門店『鰻の成瀬』は、仕入れの手間や時間がかかるようになるとした上で、ウナギ業界全体の食文化の継承が難しくなるのではないかと言っていました」

「ウナギ業界全体に影響が出てくるかもしれませんよね」

■代替品や完全養殖で…食文化を継承へ

森アナウンサー

「そんな中、奮闘する企業もあります。スギヨの『うな蒲ちゃん』（430円）です」

瀧口麻衣アナウンサー

「おいしそうですね。しっかりぎっしり入っていて。でも、ちょっと安すぎませんか？」

森アナウンサー

「パッケージをよく見ると『本品はうなぎではありません』と書かれています。『うなぎの蒲焼風蒲鉾（かまぼこ）』ということです」

「カニ風味のかまぼこを販売している石川県のスギヨによると、小骨のザラザラ感や皮がちょっと伸びる感覚、うなぎ特有の脂のトロッとした食感はこんにゃくゼリーで再現するというこだわりです」

「日清食品の『謎うなぎ』もあります。数量限定で発売（現在は終了）されたものですが、何で作られていると思いますか？」

直川貴博アナウンサー

「アナゴとか？ 同じ蒲焼きにしたら見分けがつくか、ちょっと分からないです」

森アナウンサー

「正解は大豆タンパクを主な原料にしています。見た目では全然分からないですよね」

「本物のうなぎを食べたいという方には、朗報が1つあります。ウナギの稚魚を輸入したり、卵をとってきて育てたりが主流になっていますが、国内で卵から成魚まで育てる完全養殖がすでに成功しています」

鈴江アナウンサー

「完全養殖だと規制の対象外になるということですか？」

森アナウンサー

「輸入しませんからね。水産研究・教育機構は来年を目標に市場に出せるように準備しているということです。ワシントン条約の行く末が心配ですが、いろんな工夫を皆さんされているわけですね」

斎藤キャスター

「これ（完全養殖）ができたらすごく楽しみですよね」

森アナウンサー

「ウナギがワシントン条約で一体どうなるのかも、注目していこうと思います」

（10月21日『news every.』より）