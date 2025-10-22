浦和、18歳DFルカ・ディドゥリカとのプロ契約締結を発表「大きな誇りと喜び」

浦和レッズは22日、オーストラリア人DFルカ・ディドゥリカとのプロ契約締結を発表した。



2007年9月18日生まれで現在18歳のルカ・ディドゥリカは、身長200センチメートルのDF。メルボルン・ビクトリーのU−21に所属していたなか、浦和とプロ契約を締結したことが明らかになった。



なお、同選手は22日より、チームに合流する予定となっているものの、Jリーグにおける選手登録ウインドーは終了しているため、2025シーズンの公式戦に出場することはできないことになっている。



プロ契約を締結したルカ・ディドゥリカは浦和のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。



「初めてのプロ契約を浦和レッズと結ぶことになり、大きな誇りと喜びを感じています。この伝統あるクラブの一員になれたことを光栄に思い、さらなる成功とタイトル獲得に貢献できるよう全力を尽くします。浦和レッズと強い絆を感じています。Go Urawa Reds！」