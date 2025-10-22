¥Ð¥ë¥µ»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤ÇCL¥Ï¥Ã¥ÈÃ£À®¡ª¡¡¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØUEFA.com¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢7Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë39Ê¬¤È76Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç6¡Ý1¤Ç¤ÎÂç¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢3ÆÀÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤òÍø¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º¸Â¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢2014Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬±¦Â¤À¤±¤ÇµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ±¤¸Â¤À¤±¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØUEFA.com¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22ºÐ163Æü¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¡¢2013Ç¯12·î¤Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬Åö»þ21ºÐ309Æü¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤ÇCL¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢3°Ì¤Ï¥á¥Ã¥·¤Î22ºÐ286Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊPOTM¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¤À¡£¤â¤·¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿»þ°ÊÍè¡¢º¸Â¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤âÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢º£Æü¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
