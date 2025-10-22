今年4月より放送している、河合郁人をメインMCに据えた音楽番組『うたたま。』の10月30日(木)の放送回に中丸雄一がゲストとして登場する。

今回は、長年の共演を通して公私にわたり深い交流を持つ河合と中丸が、互いの素顔やキャリアでの葛藤、そしてこれまで語られてこなかったエピソードを披露。番組恒例の音楽トークでは、中丸がこれまでの活動で感じてきた想いや裏話、さらに現在の自分自身についても本音を語り合う。

放送に先駆け、ヒューマンビートボックスやギターとのセッションも実現した収録の模様を、インタビューを通して振り返る。

――久しぶりの共演を終えての感想からお聞かせください

河合「中丸くんは昔から周りを緊張させない空気を出してくださる方なので、今回ご一緒できるのを楽しみにしていました。ただ、番組のゲストに先輩が来るのは初めてだったので少し緊張したのですが、2〜3年ぶりにたくさんお話ができて、とても楽しかったです」

中丸「昔は後輩とはいえ、同じ楽屋にいたり、日々一緒に仕事をしていた仲なので、その記憶がよみがえるような感覚がありました。懐かしい気持ちになりましたね」

ーー今回の「うたたま。」のイチオシポイントを教えてください

河合「僕はセッションでヒューマンビートボックスに挑戦したんですけど、そのときの自分の顔に注目していただきたいです。自分でもどんな顔をしていたのか分からないので(笑)」

中丸「志村けんさんを彷彿とさせるような表情だったんじゃないかなと。赤ちゃんや子どもが泣いている時に見せてあげたら泣き止むんじゃないかってくらいの威力だと思います(笑)。ぜひ楽しみにしていてください。自分のことをひけらかすのはあまり好きじゃないのですが、今回は普段あまり話さない部分まで聞いてもらえたのがありがたかったです。ファンの方に共有できることもあるんじゃないかなと思います」

――結構深い話もされたんですね

河合「そうですね。僕も久々にお会いしたので、いろいろ聞きたいことがあったんです。KAT-TUNのバックについていたジュニアの頃、コロナ禍の時代にどう思っていたのか、当時の気持ちを確かめたくて、質問が多くなってしまいました」

――中丸さんに伺いたいのですが、今回MCを務められている、河合さんとの初対面のエピソードや印象を教えてください

中丸「最初は正直あまり覚えていないんですけど、入りたての頃の記憶は残っています。河合は昔からあまり変わっていなくて、やっぱりお調子者で、常にちょっとふざけている印象でしたね(笑)。子どもだからっていうのもあったと思うのですが、逆に"ものすごく真面目"という印象は当時からなかったですね(笑)」

――逆に河合さんから見て、中丸さんとの初めてのエピソードや印象はいかがでしたか？

河合「実際の入所時期は半年くらいしか違わないんですけど、年齢は上なんですよね。あれ、中丸くんって今おいくつでしたっけ？」

中丸「42歳です」

河合「そう、うちの兄貴と同い年なんですよ。だから勝手にお兄ちゃんっていう感じで。同世代のお兄ちゃんと同じ年齢だから、すごく上の人っていうイメージが強かったです。最初はあまり話しかけられなかったかもしれないですね。いつから普通に話すようになったのか覚えてないくらいで。KAT-TUNになる前は一緒になることもあまりなかったので、やっぱり遠い存在で、"先輩"っていう印象が強かったです」

――河合さんだからこそ知っている中丸さんの意外な一面やエピソードはありますか？

河合「今回の収録で初めて知ったことなんですけど、グループ時代に裏でそういう動きをされていたんだ、っていうのを聞けたんです。僕の中では中丸くんはMCで場をまとめる人、というイメージが強かったんですけど、見えないところでもしっかり動いていたんだなと。そういう部分を今回初めて知ることができて。ぜひそのあたりは放送を見ていただければ分かると思います！」

――最後に、これから番組を楽しみにしているファンの方へメッセージをお願いします

中丸「対談形式でトークを深掘りする番組はいろいろありますが、この番組は"ありきたりな領域じゃない部分"まで踏み込んで話せるところが魅力だと思います。そういう部分を楽しみにご覧いただければ嬉しいです」

河合「毎回ゲストの方とお話しする中で新しい発見があるのも楽しいのですが、僕が一番楽しみにしているのは"セッション"の部分なんです。今回は中丸くんだからこそできるセッションがあって、ヒューマンビートボックスはもちろん、イラストや僕のギターとのコラボなど、いろんな組み合わせが生まれました。これからもゲストごとに新しいセッションがどんどん生まれていくと思います。トークとあわせて、そのセッション部分もぜひ楽しみにしていただきたいです」

放送情報【スカパー！】

うたたま。

出演：河合郁人、中丸雄一

放送日：2025年10月30日(木)23:00〜 毎月最終(木)に新作を放送

チャンネル：TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

※初回放送は「スカパー! 番組配信」でも配信。PC、スマホでも視聴可能です

※当チャンネル、または当チャンネルを含むパック・セットのご契約者はご視聴いただけます

※放送・配信日時は変更になる可能性がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ