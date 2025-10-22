TWICE、K-POPガールズグループ初の快挙！「ビルボード200」に10作品目のチャートイン

TWICEが、K-POPガールズグループとして初めてビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」への10度目のチャートイン記録を打ち立てた。

去る10月21日、ビルボードの公式ホームページの発表によると、TWICEが10日にリリースしたデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』は「ビルボード200」11位（25日付）を記録した。

これでTWICEは「ビルボード200」に10作品をチャートインさせた最初のK-POPガールズグループとなり、世界的アーティストとしての地位を実感させた。

このほかにも、Netflix映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラック『TAKEDOWN（JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG）』と14thミニアルバムの同名タイトル曲『Strategy』は、ビルボードのメインチャート「ホット100」にそれぞれ15週、13週連続でチャート入りした。

（写真＝JYPエンターテインメント）TWICE

7月にリリースした4thフルアルバム『THIS IS FOR』もやはり「ビルボード200」に14週連続でチャートインに成功し、ロングランヒットを続けている。

また、10月21日、2021年10月に公開されたTWICEの1st英語シングル『The Feels』のミュージックビデオの再生回数が5億回を超えた。同ミュージックビデオは、楽しいディスコリズムと爽やかなパフォーマンスがシナジー効果を発揮し、大きく愛された。これでTWICEは再生回数5億回以上のミュージックビデオが9編となった。

なお、デビュー10周年を迎えたTWICEは43地域73公演の自己最大規模のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。