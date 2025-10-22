“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、手編み作品がハイクオリティ「プロの腕前」「色も形も綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が10月20日、自身のInstagramを更新。手編みの帽子とネックウォーマーを披露し、クオリティの高さが話題を呼んでいる。
小寺は「帽子作ったら毛糸が余ったので、ネックウォーマー編んだらまだ余っているのでメガネケース編んでます」とコメント。完成した帽子とネックウォーマーを吉本新喜劇座員のお笑い芸人・ボンざわーるどが着用している姿を横からと後ろからのショットで紹介した。帽子とネックウォーマーはそれぞれ複数の毛糸を使用した凝った作りとなっている。
この投稿に、ファンからは「プロの腕前」「色も形も素敵」「器用を越えてもはやアーティスト」「温かそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
