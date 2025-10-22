SUPER JUNIOR・キュヒョン、約1年ぶりにカムバック決定！11月20日にEP『The Classic』リリース

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、キュヒョンが質の高い感性豊かなバラードを披露する。

【写真】キュヒョンら、『愛スクリ〜ム』カバー披露

去る10月21日、所属事務所Antennaは、公式SNSを通じてキュヒョンのEP『The Classic』のReminiscenceバージョンのコンセプトフォトを公開し、来る11月20日にカムバックすると伝えた。

公開された写真のなかのキュヒョンは、ブラウンの洗練された衣装を着て登場し、クラシックな雰囲気を完成させた。記憶を呼び起こす空間で、キュヒョンは深みのある目つきで一層成熟した面を期待させた。

（写真＝Antenna）キュヒョン

キュヒョンのソロカムバックは、2024年11月にリリースされた1stフルアルバム『COLORS』以来、約1年ぶりだ。『The Classic』というアルバムタイトルにふさわしく、今回のEPはバラード歌手としてのキュヒョンの中心的な役割を振り返る。キュヒョンの代名詞であるバラードを通じて、リスナーの心を感性豊かにする見通しだ。

なお、キュヒョンのEP『The Classic』は11月20日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。