ウエストランド河本、1人で会見登場「僕も不安です」 相方・井口はインフルエンザで欠席
お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が22日、都内にあるとっとり・おかやま新橋館で行われた「新橋岡山デニムストリート」記者発表会に登壇。体調不良のため休養中の相方・井口浩之の不在に不安を吐露した。
【写真】すごい⋯早着替えチャレンジギリギリセーフの河本太
この日河本は、岡山県出身芸人としてきょう22日〜11月9日に開催される「新橋岡山デニムストリート」のPRで登場したが、井口は20日、自身のXを通して、体調不良により休養することを発表。井口の不在について、河本は「みなさん不安ですよね？僕も不安です」と話した。
岡山県の伊原木隆太知事が「井口さんはギャラが足りなかったんでしょうか」とボケると、河本は「僕だけに来ることはないですし…」と戸惑いつつ笑いを誘った。
河本は改めて井口の不在について「インフルエンザになりまして、熱が出てしまって」とインフルエンザに罹患してしまっていたことを告白。伊原木知事が「死んだも同然」「プロなら風邪引かないのが当然」と辛辣なコメントを矢継ぎ早に放つというボケを連発すると、それを肯定しつつ、「2人分頑張ります」と意気込んだ。
イベントでは、岡山県からウエストランドへ「おかやま晴れの国大使」委嘱状交付式が行われた。就任の抱負を聞かれると、「岡山県を代表する大役ですから、本当は2人で来れたら良かったんですけど」とこぼしつつ、「岡山はすでに魅力がいっぱいなので、みなさんに知っていただくだけ。2人で橋渡しするだけなので、ほうぼうで撒き散らしていきます」と宣言。「2人で頑張っていきます！よろしくお願いいたします」と力強く語った。
また、井口の病状について聞かれると、「お医者さんの判断で4日間は休養」と明かしつつ、「土曜日に学園祭があるので、そこには間に合わせてもらいたい。営業でご飯食べていますので、家族を食わせていかないと」とポツリ。「ピン厳しい。代案として後輩が来ることにはなっていますが…」と再び本音を吐露していた。
冒頭から井口不在への不安を吐露していた河本だったが、ギャラについて伊原木知事から「独り占めパターンじゃないですか？」と示唆されると、「独り占めパターンでいいんですか？やったぁ！」と大喜び。
1人での会見には「寄りかかるものがなければ1人で立てるんだなって」とわずかな自信をにじませながら、「あんまり調子乗ったこと言うと…」と自戒。事務所の先輩である爆笑問題への弁明を問われると、「これを観られたら、太田さんには何を言われるかわからないですけど。田中さんからは我々に興味ありませんから何も言われないけど、太田さんからは声を張れとかボケろとか、いっぱい反省点はあると思います」と言いつつ、「限界があるのでね、自分にできることはできたかなと思います」と胸を張った。
