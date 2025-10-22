軽度の認知症を公表している漫画家でタレントの蛭子能収（78）が誕生日を迎えて、家族が蛭子を祝った動画が公開された。

蛭子のX（旧ツイッター）を22日までに家族が更新し「よっちゃん78才の誕生日」と報告。「少し痩せたけど健康体重！ 元気！」と近況を伝え、誕生日ケーキの火を吹き消す蛭子の動画をアップした。

また、「今年はよっちゃんへ感謝の気持ちを歌詞にし、楽曲にしてプレゼント 絵は孫が描きました」と、YouTubeチャンネルで楽曲も公開した。

一連の投稿にフォロワーからは誕生日を祝福するコメントとともに「ちょっと痩せてるけど変わらぬ姿を見て良かったです」「蛭子さんが元気でなによりです。ぜひ長生きしていただきたいです」「よっちゃんお誕生日おめでとうございます 久しぶりにお姿を見る事ができて嬉しいです いつまでもお元気でいてくださいね」といったメッセージが多数寄せられた。

蛭子は20年、出演した番組内で軽度の認知症と診断され、テレビなどからは遠ざかっているが24年4月には「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」で名コンビだったタレント太川陽介のYouTubeチャンネルに登場し、5年ぶりに再会した2人のやりとりが話題となった。