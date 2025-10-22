アイドルグループ「ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）」のANNIE（アニー）が、韓国の年末の代表的な音楽番組「2025MBC歌謡大祭典」のMCに選ばれた。ANNIEは、韓国の新世界グループの孫娘で、韓国メディアのマイデーリーは「財閥待遇vsどうせ1回限りで新鮮」の見出しで、司会者抜てきの反応を伝えた。

これまで10年間、ガールズグループ少女時代メンバーで女優のYOONA（ユナ）が務めてきた大役で、同メディアは「ANNIEは、デビューして半年も立たない新人で、MCの経験もなし。YOONAの後任に抜てきされたことは、多少異例の決定と受け止められている」と報じた。

ANNIEは、新世界グループのイ・ミョンヒ総括会長の孫娘で、同グループチョン・ユギョン会長の長女。6月23日に男女混成グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューしている。「FAMOUS」や「WICKED」「FAMOUS」などの曲をヒットさせた。しかし依然として「財閥4世アイドル」として注目されており「新世界が先に見える」などと、評価を受けることもある。

今回の「歌謡大祭典」MC抜てきの報道が伝えられた直後も、このような反応を避けられなかった。さらに、音楽放送のMC経験がないため、否定的な意見が多かった。

同メディアはネットユーザーのコメントを紹介した。「財閥のコネじゃなかったらMCになったのだろうか？」「ANNIEは好きだけど、これはコネじゃないとは言えない」「音楽番組のMCの経験があるのならいいけれど」「MCの経験がないのに『歌謡大祭典』のMCだなんて」「デビューしてからどれくらい立ったの？」など、懐疑的な反応が多かった。

一方で「今年のALLDAY PROJECTが、新人の中で話題性が最高じゃなかった？ それならやる価値がある」「バラエティーで見たら、話が上手だった。MCは楽しみ」「レギュラーでもないし、今年1度じゃない？ こんなに大騒ぎするのはどうかな？」「YOONAとはまったく違うイメージなので楽しみだ」「むしろ新鮮でいい」「しっかりしていて、うまくできそう」など、期待と応援の声も出ている。