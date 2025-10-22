「原点回帰を感じる投稿」女性俳優、“キティちゃん”ショットに「本家が寄せに行ってる⋯？」「シンプルに可愛い」
俳優の志田未来さんは10月21日、自身のInstagramを更新。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のアイテムを身に着けた喫茶店でのプライベート？ ショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】志田未来のアンニュイな表情
コメント欄には、「シンプルに可愛い」「キティちゃんがキティちゃん着てる」「原点回帰を感じる投稿。顧客が求めていた本当に必要だったもの」「本家が寄せに行ってる⋯？笑どっちにしても可愛い！」「キティーちゃんに負けてない、志田さんの目力に惹かれてしまう」「ベストマッチで極上に可愛いですね」といった声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「ベストマッチで極上に可愛いですね」志田さんは「キティちゃん」とつづり、1枚の写真を投稿しました。アメリカのバッグブランド・レスポートサックとハローキティのコラボスウェットを身に着けた志田さんが写っています。アンニュイな表情でポーズを決めており、服装とのギャップが印象的です。
ドラマ出演も志田さんは2025年秋クールのドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）に出演しています。俳優の桜田ひよりさんとM!LK・佐野勇斗さんがW主演を務める同作は、人質と犯人の関係にある2人が、なぜか手を組んで逃避行するサスペンスドラマです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
