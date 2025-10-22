災害時にLPガスを安定供給できるよう整備されている中核充填所で21日に、南海トラフ地震を想定した一斉訓練が行われました。

訓練は、三重県LPガス協会が行ったもので、三重県内に11カ所ある中核充填所で一斉に実施され、このうち津市にある中核充填所では、県内の事業者や県の関係者ら約50人が参加しました。

訓練は、南海トラフを震源とした震度5強以上の地震が発生し、県内各地で被害が発生したとの想定で行われ、ガス漏れの点検のほか、貯槽タンクの火災を防ぐための散水訓練や、タンクローリーからガスを受け入れる訓練など、ガスの供給の停止から復旧までの作業手順を確認しました。

LPガスは、各家庭や施設ごとに独立して供給されているため、災害時にも早期復旧が可能とされていて、協会では「実践的な訓練を通して、災害に強いLPガスの特性を活かした支援体制を強化していきたい」としています。

三重県LPガス協会中井茂平会長は「災害時、中核充填所には国のLPガスが入ってきます。災害時には県・市とともに情報共有して、必要なLPガスを必要な所に届けるという形になっています」と話していました。