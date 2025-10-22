サンリオ×にとりささみの人気キャラがコラボ! ゆるくてシュールな世界観のアイテムが登場!
グレイ・パーカー・サービスは、にとりささみの人気キャラクター「ホワイトタイガーとブラックタイガー」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」のアイテムを10月17日よりキャラクター公式WEB SHOP「ホワイトタイガーとブラックタイガー とらえびストア」、キデイランド、Pop-up storeにて、販売する。
「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」コラボ
「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」コラボデザインが待望のグッズ化。今年2月に「ホワイトタイガーとブラックタイガー×サンリオキャラクターズ」のコラボLINEスタンプが登場し、ゆるくてシュールな世界観から大好評に。
コラボアイテムを10月17日より販売
LINEスタンプのデザインはもちろん、今回のために特別に描き起こされたイラストを使ったグッズも多数登場。10月17日より公式WEB SHOP、キデイランド(7店舗)、Pop-up storeで販売する。
三輪車マスコット 2,860円 ホワイトタイガーとブラックタイガー
ミニマスコットセット 4種 各2,860円 ホワイトタイガー＆ハローキティ
うさぎ先生＆マイメロディ
犬のおまわりさん＆ポムポムプリン
どろぼうねずみ＆クロミ
トレーディングアクリルチャーム(全10種) 単品各418円/BOX4,180円
トレーディング缶バッジ(全9種) 単品各330円/BOX2,970円
トレーディングなかよしなフォトカード(全10種) 単品各440円／BOX4,400円
チャーム付きアクリルキーホルダー 3種 各825円 みんな集合
三輪車
軽い食べすぎですね
ジェットストリーム 2,420円
ビタットワンプッシュ・ミニ(2個セット) 1,210円
取り扱い店舗は、 キデイランド(原宿店、吉祥寺店、大阪梅田店、京都四条河原町店、福岡パルコ店、新宿店、名古屋パルコ店)。Pop-up store(会場：池袋PARCO 本館6F 0％ IKEBUKURO)。開催期間は10月17日〜11月3日。
