ÉðÅÄÅ´Ìð¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Ë»ä¸«¡ÖÎÞ¤¬¡×¡ÖÈÜÌï¸Æ¤â¡Ä¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²£±Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬ÆüËÜ½é¤Î¡È½÷À¼óÁê¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÁÈ³Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¿åÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉðÅÄ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤ÆÎÞ¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ¹¤¤Ä¹¤¤Åç¹ñ¡¢¶ËÅì¤ÎÅç¹ñÆüËÜ¤Ç¡¢½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï»þ¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷À¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿Êý¤¬´íµ¡Åª¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÈÜÌï¸Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡ÖºÇ¹â¿À¤ÏÅ·¾ÈÂç¿À¡¢½÷À¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤½¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÆâ³Õ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤º¹ç¾¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
