作り置きやお弁当にも♪秋のやみつきおかず『かぼちゃと豚こまの焼き南蛮揚げ』

秋の味覚〈かぼちゃ〉で、やみつきの作り置きおかず。

ほっくりかぼちゃとから揚げ風の豚こまに、ピリ辛南蛮だれがしみっしみ。噛むたびに甘酸っぱさがじゅわっと広がって、もうお箸が止まりません！

冷めても味がしっかり決まっているから、お弁当にもぴったりです。

『かぼちゃと豚こまの焼き南蛮揚げ』のレシピ

材料（2人分）

かぼちゃ……1/6個（約250g）

豚こま切れ肉……150g

玉ねぎ……1/2個（約100g）

〈A〉

酒……大さじ1

塩……ひとつまみ

片栗粉……大さじ4

〈B〉

赤唐辛子の小口切り……1本分

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

酢……大さじ2

水……大さじ4

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

かぼちゃはわたと種を取り、長さを半分に切ってから、縦に幅1cmに切る。玉ねぎは縦に薄切りにする。豚肉はAを順にふり、菜箸でざっとまぶす。バットにBを混ぜ、玉ねぎを加えて混ぜる。

（2）かぼちゃを焼き、漬けだれに漬ける

フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、かぼちゃを並べ入れてこんがりとするまで2分ほど焼く。上下を返してふたをし、弱火にして3分ほど蒸し焼きにする。取り出して（1）のバットに加えて混ぜる。

（3）仕上げる

（2）のフライパンにサラダ油小さじ2を強めの中火で熱し、豚肉を広げ入れる。さわらずに1〜2分焼きつけてから、全体がこんがりとするまで1分ほど炒める。（1）のバットに加えて混ぜ、粗熱が取れるまでおいて味をなじませる。

POINT

冷蔵で約4日間保存可能です。

シャキシャキ玉ねぎが、食欲をさらに刺激します。ひと口ほお張れば、思わず「うま……」と声が出るかも。

頼れる秋の作り置きレシピです！

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）