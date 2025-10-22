作り置きやお弁当にも♪秋のやみつきおかず『かぼちゃと豚こまの焼き南蛮揚げ』
秋の味覚〈かぼちゃ〉で、やみつきの作り置きおかず。
ほっくりかぼちゃとから揚げ風の豚こまに、ピリ辛南蛮だれがしみっしみ。噛むたびに甘酸っぱさがじゅわっと広がって、もうお箸が止まりません！
冷めても味がしっかり決まっているから、お弁当にもぴったりです。
『かぼちゃと豚こまの焼き南蛮揚げ』のレシピ
材料（2人分）
かぼちゃ……1/6個（約250g）
豚こま切れ肉……150g
玉ねぎ……1/2個（約100g）
〈A〉
酒……大さじ1
塩……ひとつまみ
片栗粉……大さじ4
〈B〉
赤唐辛子の小口切り……1本分
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
酢……大さじ2
水……大さじ4
サラダ油……大さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
かぼちゃはわたと種を取り、長さを半分に切ってから、縦に幅1cmに切る。玉ねぎは縦に薄切りにする。豚肉はAを順にふり、菜箸でざっとまぶす。バットにBを混ぜ、玉ねぎを加えて混ぜる。
（2）かぼちゃを焼き、漬けだれに漬ける
フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、かぼちゃを並べ入れてこんがりとするまで2分ほど焼く。上下を返してふたをし、弱火にして3分ほど蒸し焼きにする。取り出して（1）のバットに加えて混ぜる。
（3）仕上げる
（2）のフライパンにサラダ油小さじ2を強めの中火で熱し、豚肉を広げ入れる。さわらずに1〜2分焼きつけてから、全体がこんがりとするまで1分ほど炒める。（1）のバットに加えて混ぜ、粗熱が取れるまでおいて味をなじませる。
POINT
冷蔵で約4日間保存可能です。
シャキシャキ玉ねぎが、食欲をさらに刺激します。ひと口ほお張れば、思わず「うま……」と声が出るかも。
頼れる秋の作り置きレシピです！