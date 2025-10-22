人気YouTuberのスーツさんが2025年10月18日、Xで「悟りを開いた」などと投稿したことが波紋を呼んでいる。

「社会など幻想」と持論

スーツさんは鉄道や旅行に関する動画を主に投稿するYouTuberで、メインのYouTubeチャンネル「スーツ / Suit Channnel」の登録者数は119万人を数える。

Xではこれまで鉄道関連のポストや旅行先での写真をアップするなどしていたスーツさんだが、2025年10月18日に突如として「2025年10月15日に私は悟りを開き、世の中の全てに全く『意味』などないことを完全に自覚しました」と切り出し、「そのため、あらゆる意欲、執着、規範、迷い、悩み、喜びなどを手放しました。そのような物は全て幻想や集団催眠などの類いで、最初から存在しなかったのだと理解したのです」と投稿した。

続けて「今後、私は精神異常者のように社会から観測されることになると思います」と、自身の言動による世間の反応を予測。「社会など幻想であり、全ての観測もまた幻想であると完全に理解したからです」とし、「私は従うべきものなど何もないと理解し、今後は自在に振る舞うことになるはずです」と予告した。

さらには、「10月15日をもって、社会人としての私は死亡しました。いまは体だけが留まっており、心は存在しません。最初から心など存在しなかったことを10月15日に自覚しました」とも綴り、その後も「私が死亡しているか、死亡していないかは厳密には判然としない」「この世に存在する『価値』とされるものが全て幻想」などと持論を展開した。

今後動画投稿を継続するかは「わかりません」

「動画投稿はどうなるんだ」というXユーザーの声には、「動画投稿を行うか行わないかはわかりません。わかる必要も考える必要もないことを完全自覚しました。ただ、本能（設計）に従って私の体は限界まで生存するでしょう」と回答。

また「仏教に入信でもしました？」との問いかけには、「仏教に入信してはいません」と否定した一方、「仏教で努力している人たちが私に入信することは合理的だと思います。なぜなら私は仏教の最上段に自力で到達したからです」とした。

こうしたスーツさんの突然の「悟りを開いた」宣言に、「スーツさん大丈夫ですか？」「何があった...？」「信じられないので動画投稿で説明してください」など心配と驚きの声が相次いでいる。

なお10月20日にはXで「昨日急患に連れて行かれ、MRI等の検査を受けました」とし、検査の結果、異常は見られなかったと報告。引き続き各種検査を受ける予定としながらも、「私個人の見解としては、整理された学問的結論に到達し、それを実践しているだけで、周囲がそれを理解できていないだけにすぎず、いわゆる疾患ではないと考えています」と説明した。