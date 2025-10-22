円全面高、日経700円安 材料出尽くしで利益確定売り「最優先事項は物価高への対応」



日経平均が下落して始まったことから円高に。ドル円は151.49円付近まで下落、日経平均は700円超安。



高市首相誕生でいったん利益確定の売りに押されているもよう。高市氏はきのう「最優先事項は物価高への対応」と述べたことで、円安是正や日銀利上げ観測がやや高まっている。ただ、マーケットは高市氏よりも財務相である片山氏の発言に注目している。



片山氏は今年3月のロイターのインタビューで「物価高沈静化に向け円高進行望ましい」と語っていたため、円高を望む可能性があると海外勢は見ている。

