今季も優勝候補の一角を担うニックス…キャブスとの開幕戦ではハート、ロビンソンが欠場

10月22日（現地時間21日）、NBAの2025－26レギュラーシーズンがついに開幕。翌23日には12カードが予定されており、イースタン・カンファレンスの強豪であるニューヨーク・ニックスは、同じく優勝候補であるクリーブランド・キャバリアーズと激突する。

難敵と対戦するだけに、ニックスとしては戦力を揃えてシーズンの初戦を迎えたいところだが、現時点では限られたメンバーでの戦いを強いられるだろう。現地メディア『ESPN』によると、主力のジョシュ・ハート、ミッチェル・ロビンソンはキャブスとの開幕戦を欠場するという。

2022－23シーズン途中からニックスに加入したハートは、ハッスルプレーが持ち味の先発ウイング。193センチと比較的小柄な体格ながら、昨シーズンは自己最多となる1試合平均9.6リバウンドを記録し、同13.6得点とオフェンスでもチームをけん引している。現在は腰部のけいれんに悩まされており、プレシーズンマッチも1試合の出場にとどまった。

生え抜きで在籍8年目を迎えたミッチェルも、昨シーズンは左足首の負傷が影響し、レギュラーシーズンは17試合のみの出場。こちらもミネソタ・ティンバーウルブズとのプレシーズンゲームを最後に、コートには立っていない。

ニックスのマイク・ブラウンHC（ヘッドコーチ）は、「引き続き経過を観察する」と2名のコンディションについて発言。また、ロビンソンの欠場はあくまでも負荷の管理だとし、「彼（ロビンソン）は昨シーズンで多くの試合を欠場したため、今後も慎重に対応したい」と語っている。

なお、対戦相手のキャブスもダリアス・ガーランド、マックス・ストゥルースの開幕戦欠場が確定しており、2チームとも完全体となるのは先のことになりそうだ。

【動画】ハッスルプレーでチームを鼓舞するハート！