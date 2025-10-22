「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、デジタルグリッド<350A.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



２２日の東京市場で、ＤＧは全体相場が軟調地合いのなかでもしっかり。同社は２０日、再生可能エネルギー由来の発電所の取扱量が３００メガワットを達成したと発表しており、これが引き続き買い手掛かりとなっているようだ。



同社は、ＦＩＰ制度（再生可能エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアムを上乗せすること）を活用した独自のバーチャルＰＰＡ（環境価値の売買契約）である「Ｇｒｅｅｎ Ｐｕｒｃｈａｓｅ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ（ＧＰＡ）」と、再生可能エネルギーのマッチングプラットフォームである「ＲＥ Ｂｒｉｄｇｅ」を提供。「ＲＥ Ｂｒｉｄｇｅ」により、ＦＩＴ制度を使わずに再生可能エネルギーを売電したい発電家と、脱炭素目標に向けて再生可能エネルギーを調達したい需要家それぞれのニーズが加速されたことが取扱量増加の主な要因だとしている。



出所：MINKABU PRESS