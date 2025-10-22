ソフトバンクグループ<9984.T>が急落、一時１０％を超える急落となり、ここまで上昇相場のサポートラインとなっていた５日移動平均線を大陰線で下放れる格好となっている。同社の株価は今月に入ってから上げ足を強め、前日につけた最高値２万５７３５円まで３週間で４割強も株価水準を切り上げていたが、足もとでその反動が出ている。日経平均の構成比率ではソフトバンクＧは２２５銘柄の中でアドバンテスト<6857.T>を凌ぎトップに位置している。きょうは日経平均が一時７００円あまりの下落をみせるなど波乱含みの値動きとなったが、その下げ分の８割強をソフトバンクＧが１銘柄で占める状況となっており、「（同社株固有の）悪材料に反応しているということではないが、ＡＩアルゴリズムの機械的な売りが下げを助長している」（中堅証券ストラテジスト）という指摘が聞かれる。株式需給面では直近１７日現在で信用買い残が増勢となる一方、売り残は減少しているが、信用倍率は１．３倍台と引き続きタイト感がある。また、日証金の貸借倍率は２１日現在で１．０２倍と売り買い拮抗した状態にある。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



