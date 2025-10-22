藤原大祐、新曲「好き」配信リリース決定！「今まで歌にすることを避けてきた愛の形を、あえて選んでみました」
藤原大祐が、約1年ぶりの新曲として「好き」を10月29日に配信リリースすることが決定した。
■藤原大祐史上初のド直球ラブソング
一度聴いたら離れない中毒性のあるメロディにのせ、無垢な恋心や目の前にいる大切な人への想いを謳った、藤原大祐史上初のド直球ラブソングが完成した。“それでも言えない”“それでも言いたい”などの歌詞にあるような、日に日に膨らむ想いを言えない、だけど伝わってほしい、そんな誰しもが恋をしたときに感じる矛盾した気持ちを丁寧かつストレートに表現した楽曲となっている。
さらに、Pre-add/Pre-saveキャンペーンの実施が決定。ここでしか手に入れることができない、オリジナル待ち受け画像をゲットできる。
■藤原大祐 コメント
「好き」という曲は、僕にとって初めてのラブソングです。
今まで歌にすることを避けてきた愛の形を、あえて選んでみました。
「好き」という言葉はすごく面白くて、色んなことに簡単に使える便利な言葉であり、ある状況においては突然伝えることが難しくなってしまう言葉でもある…。「好き」より好きな言葉はないし、「好き」より繊細に伝えられる言葉が欲しいとも思ってしまう。何とも言えない曖昧さが、良いです。
ご自身の「好き」と重ねながら、聴いていただけたら嬉しいです。
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「好き」
■関連リンク
藤原大祐 OFFICIAL SITE
https://taiyufujiwara.com/