藤原大祐、新曲「好き」配信リリース決定！「今まで歌にすることを避けてきた愛の形を、あえて選んでみました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

藤原大祐が、約1年ぶりの新曲として「好き」を10月29日に配信リリースすることが決定した。

■藤原大祐史上初のド直球ラブソング

一度聴いたら離れない中毒性のあるメロディにのせ、無垢な恋心や目の前にいる大切な人への想いを謳った、藤原大祐史上初のド直球ラブソングが完成した。“それでも言えない”“それでも言いたい”などの歌詞にあるような、日に日に膨らむ想いを言えない、だけど伝わってほしい、そんな誰しもが恋をしたときに感じる矛盾した気持ちを丁寧かつストレートに表現した楽曲となっている。

さらに、Pre-add/Pre-saveキャンペーンの実施が決定。ここでしか手に入れることができない、オリジナル待ち受け画像をゲットできる。

■藤原大祐 コメント