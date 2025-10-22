元ばんばんざい・流那、夫＆長女との初家族プリクラ公開「可愛すぎる」「幸せいっぱい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が10月20日、自身のInstagramを更新。家族で撮影した初めてのプリクラを公開した。
【写真】23歳美人インフルエンサー、初公開した家族プリクラ
流那は「この間、初めて家族で記念にプリクラ撮ったけど顔変わりすぎてたwww 記念に載せておきます」と綴り、夫で元ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんと生後3ヶ月半の長女とのプリクラを投稿。
ミニ丈トップスでウエストをチラリと覗かせた可愛らしいコーディネートの流那と、長女を抱っこ紐で抱っこし、ポーズをとっているはんくんという家族ショットだが、2人の顔にはばっちりと加工が施されており、流那の目は少女漫画さながらの大きさとなっている。
この投稿には「仲良し家族」「可愛すぎる」「幸せいっぱい」「加工しなくても美男美女」「赤ちゃん尊い」「流那ちゃん大きな目が更に大きくなってアニメキャラみたい」などのコメントが寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人インフルエンサー、初公開した家族プリクラ
◆流那、初家族プリクラ公開
流那は「この間、初めて家族で記念にプリクラ撮ったけど顔変わりすぎてたwww 記念に載せておきます」と綴り、夫で元ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんと生後3ヶ月半の長女とのプリクラを投稿。
◆流那の投稿に反響
この投稿には「仲良し家族」「可愛すぎる」「幸せいっぱい」「加工しなくても美男美女」「赤ちゃん尊い」「流那ちゃん大きな目が更に大きくなってアニメキャラみたい」などのコメントが寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】