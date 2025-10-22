元日向坂46佐々木久美、スラリ美脚披露 加藤史帆とのロンドン旅行写真に「コーデ可愛い」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】元日向坂46の佐々木久美が10月20日、自身のInstagramを更新。元日向坂46の加藤史帆とのロンドン旅行ショットを公開した。
【写真】29歳元日向坂46「脚長すぎ」と話題のロンドン旅行ショット
佐々木は「London lovely〜」と記し、植物の緑に囲まれた公園での加藤との2ショットや建物内での自身の姿などロンドン旅行の様子を投稿。サングラスをかけ、グレーのプリーツミニスカートに白ソックスとスニーカー姿のカジュアルな装いで真っ直ぐに伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「楽しそうな2人」「ロンドンの風景にマッチしてる」「コーデ可愛い」「脚長すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐々木久美、加藤史帆とロンドンへ
◆佐々木久美の投稿に反響
