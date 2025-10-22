米専門メディア公式Xで公開

米大リーグのドジャースは、2年連続でワールドシリーズ進出。ブルージェイズと24日（日本時間25日）から世界一をかけて戦う。大谷はナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに輝いたが、受け取ったトロフィーに粋な言葉を被せてチームの成果であることを強調。デーブ・ロバーツ監督がこの振る舞いを称えた。

ブルワーズとの第4戦で打っては3本塁打、投げても7回途中無失点10奪三振の投球を披露。シリーズMVPのトロフィーを受け取った大谷は、粋な振る舞いを見せていた。

受賞から3日後、展示されたトロフィーは「MOST VALUABLE PLAYER」の文字が刻印されている部分に、「TEAM EFFORT」の10文字が入ったプレートが被せられていた。米専門メディア「ドジャー・ブルー」で編集長を務めるブレイク・ウィリアムズ氏は「トロフィーはクラブハウスの真ん中に展示されており、MVPと記された彫刻は“チームの努力”のサインで覆われている」と実際の写真もXに公開した。

大谷の謙虚な人柄が表れた行動がX上の米ファンを唸らせていたが、21日（同22日）に会見したロバーツ監督も大谷の振る舞いを称えた。「ドジャー・ブルー」公式YouTubeが会見動画を公開。「驚くことではなかったよ。ショウヘイは素晴らしいチームメートだ。あの賞はチームで勝ち取ったものだった」と語っている。

「ショウヘイは第4戦で素晴らしい試合をしたけど、第1〜3戦ではスネル、ヤマモト、エドマン、そしてテオスカーも活躍したので誰がチームのMVPに選ばれてもおかしくなかった。だから、彼（大谷）がそのことを認識して、このトロフィーにしたことは、ショウヘイが素晴らしいチームメートだということを示していると思う」

仲間思いの行動をこう称えたロバーツ監督。2年連続の世界一へ向けて、チームの結束が高まる出来事だった。



